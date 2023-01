Strijdbare Quintana ontkent geruchten over wielerpensioen en zoekt nieuwe ploeg

Nairo Quintana heeft woensdag op een persconferentie ontkend dat hij een punt achter zijn wielerloopbaan zet. De Colombiaan, die wordt geplaagd door dopingperikelen, is juist strijdbaar en hoopt op een nieuwe ploeg.

"Ik geef niet op en blijf doorgaan", zei de 32-jarige Quintana op een door hem ingelaste persconferentie in Bogota. Colombiaanse media meldden dat de klimmer woensdag zijn wielerpensioen zou aankondigen, maar die geruchten verwees hij naar het rijk der fabelen.

"Ik ben gewend aan regen, kou, hitte en valpartijen, maar ook aan opstaan en doorgaan. Door strijd en opoffering blijf ik me ontwikkelen. Ik beschouw mezelf als een vechter. Ik zal blijven doorgaan tot mijn lichaam en geest niet meer willen."

Er zijn al langer speculaties over het einde van de loopbaan van Quintana, die vorig jaar in opspraak kwam. De internationale wielerbond UCI maakte in augustus bekend dat hij tijdens de Tour de France positief is getest op de verboden pijnstiller tramadol. De nummer zes van het eindklassement werd daarop uit de uitslag geschrapt.

Nairo Quintana had over media-aandacht niet te klagen bij zijn persconferentie in Bogota.

'Ik ben altijd een eerlijke wielrenner geweest'

Amper twee maanden later maakte Quintana bekend dat hij is vertrokken bij Arkéa-Samsic. De timing was opmerkelijk, want niet veel eerder had hij zijn contract bij die Franse ploeg nog verlengd tot het einde van 2025. Sinds zijn vertrek bij Arkéa-Samsic zit Quintana zonder team.

De grote vraag is of er een ploeg is die nog in zee wil gaan met Quintana, die in 2014 de Giro d'Italia won en in 2016 de Vuelta a España op zijn naam schreef. De drievoudig ritwinnaar in de Tour de France probeerde zijn diskwalificatie in de Ronde van Frankrijk al aan te vechten bij sporttribunaal CAS, maar dat leverde niets op.

"Ik ben altijd een eerlijke wielrenner geweest", benadrukte Quintana nog maar eens op zijn persconferentie. "Bij meer dan 260 controles in de laatste tien jaar heb ik nooit problemen gehad. Hoewel ik geen team heb, ben ik nog steeds een renner die in staat is om het beste van zichzelf te laten zien. En mijn erelijst spreekt voor zich."

