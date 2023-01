Jakobsen haalt gram met zege in San Juan: 'De slotfase was nu wel veilig'

Fabio Jakobsen is opgelucht dat hij maandagavond in de Ronde van San Juan alsnog zijn eerste overwinning van het seizoen heeft kunnen boeken. Een dag eerder kon de Nederlander niet meestrijden in een hectische slotfase, omdat hij en zijn ploeg op de verkeerde weghelft belandden.

"Vooral vanwege het verloop van de openingsrit ben ik extra blij met deze overwinning", zei Jakobsen, die onder anderen Fernando Gaviria, Jon Aberasturi en Sam Bennett achter zich liet in de massasprint. "Het is goed voor mijn moraal om zoveel goede sprinters te kloppen."

De 26-jarige Jakobsen herstelde zich met Soudal-Quick Step van de valse start van de Argentijnse rittenkoers van afgelopen zondag. In een hectische slotfase van de eerste etappe raakten de ploeggenoten elkaar kwijt toen de weg zich in tweeën splitste. Op de splitsing stonden enkele toeschouwers in plaats van de gebruikelijke seingevers.

"De finale van de eerste rit was erg gevaarlijk, met een hectische en chaotische laatste kilometer", blikte Jakobsen nog een keer terug op de controversiële eerste etappe. "Maar ik heb met de organisatie gesproken en die beloofde dat de laatste 5 kilometer van de tweede etappe veilig zou zijn. Dat bleek ook zo."

Fabio Jakobsen hield Fernando Gaviria en Jon Aberasturi achter zich in de tweede etappe. Foto: Getty Images

'Ben vereerd dat ik werd geholpen door renner van wereldklasse'

Jakobsen streek na zijn overwinning overigens niet met alle eer. Hij is onder de indruk van de manier waarop hij door de etappe werd geloodst door zijn ploeggenoten. Vooral wereldkampioen Remco Evenepoel, die op 3 kilometer van de finish de sprint inleidde, maakte indruk op Jakobsen.

"Ik ben vereerd dat ik in de sprint werd geholpen door een renner van wereldklasse. Daarvoor heeft hij die trui", zei Jakobsen. "Ook mijn andere teamgenoten hebben geweldig werk verricht. Ik werd perfect afgezet en hoefde alleen nog maar mijn ding te doen. Ik ben heel trots dat ik zulke geweldige mensen om me heen heb."

De Ronde van San Juan gaat dinsdag verder met een overwegend vlakke etappe van 170 kilometer, met start en finish op het Autódromo de Villicum. Mogelijk liggen er dan weer kansen voor de sprinters. De Argentijnse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

