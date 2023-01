Jakobsen neemt revanche na misser en boekt in Argentinië eerste zege van 2023

Fabio Jakobsen heeft maandag in de Ronde van San Juan zijn eerste zege van 2023 geboekt. De Nederlander was in Argentinië de snelste in de massasprint nadat hij zondag niet om de overwinning kon meedoen omdat hij en zijn ploeg de verkeerde weghelft kozen.

De zege kwam Jakobsen niet aanwaaien in de straten van Jáchal. Ploeggenoot en wereldkampioen Remco Evenepoel bracht de Nederlander weliswaar in een goede positie, maar in de laatste 800 meter ontspoorde de sprinterstrein van Soudal-Quick Step.

Jakobsen kwam daardoor in de absolute slotfase in het gedrang te zitten. Op zo'n 100 meter van de streep reed hij nog in vierde positie, maar door een sterk eindschot rekende hij nipt af met de concurrentie. Fernando Gaviria (Movistar) werd tweede en Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) eindigde als derde.

Voor Jakobsen is de eerste zege van het jaar een opsteker na zijn misser op zondag. Bij een wegsplitsing koos de Nederlander de verkeerde kant, waardoor hij al kansloos voor de winst was voordat de massasprint goed en wel begonnen was. Sam Bennett won de rit en is nog altijd klassementsleider.

Op de finish van de openingsrit kreeg de organisatie van de rittenkoers veel kritiek. Op de splitsing stonden enkele toeschouwers in plaats van de gebruikelijke seingevers en Evenepoel reed bijna een toeschouwer aan. Jakobsen ging maandag verhaal halen bij de organisatoren en kreeg van hen de garantie dat de laatste 5 kilometer van de etappe veilig zou zijn.

De Ronde van San Juan gaat dinsdag verder met een rit op en rondom het motorcircuit van San Juan. De finish ligt op een heuvel. De Argentijnse rittenkoers duurt tot en met zondag. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de Ronde van San Juan wordt verreden. Door de coronapandemie gingen de edities van 2021 en 2022 niet door.

Aanbevolen artikelen