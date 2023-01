Van Anrooij rijdt WK veldrijden bij beloften ondanks zeges in profcategorie

Shirin van Anrooij neemt over een kleine twee weken bij het WK veldrijden in Hoogerheide deel aan de wedstrijd voor de beloften in plaats van de cross bij de elite. De bijna 21-jarige renster van Baloise-Trek Lions is dit seizoen zeer succesvol bij de profs.

Van Anrooij wil met de koers in Hoogerheide haar jaren bij de categorie voor rensters onder 23 jaar waardig afsluiten.

"Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elites kan strijden, terwijl ik in Hoogerheide mijn periode bij de beloften mooi wil afsluiten", licht Van Anrooij toe op de site van haar team Baloise-Trek. "Ik kies ervoor om mijn carrière stap voor stap uit te bouwen en wil hierbij geen stappen overslaan."

Vorig jaar veroverde Van Anrooij op het WK voor beloften in het Amerikaanse Fayetteville zilver achter Puck Pieterse. Beiden maken dit seizoen indruk bij de elite. Van Anrooij won onder meer de wereldbekerwedstrijden in Beekse Bergen, Gavere en Zonhoven.

Zondag finishte de Zeeuwse bij de wereldbekerwedstrijd in Benidom na een fascinerende driestrijd als derde achter Fem van Empel en Pieterse.

De beloftenwedstrijd bij de vrouwen is op zondag 5 februari. De profs bij de vrouwen komen een dag eerder al in actie.

Stand wereldbeker veldrijden bij de profs: 1. Fem van Empel - 395 punten

2. Puck Pieterse - 350 punten

3. Shirin van Anrooij - 264 punten

4. Inge van der Heijden - 221 punten

5. Ceylin del Carmen Alvarado - 203 punten

