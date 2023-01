Jakobsen belandt op verkeerde weghelft in San Juan, kritiek op 'gevaarlijk' slot

Fabio Jakobsen heeft zondagavond niet mee kunnen sprinten om de zege in de eerste etappe van de Ronde van San Juan. De Nederlander kwam aan de verkeerde kant van de weg terecht, tot grote frustratie van zijn ploeg Soudal-Quick Step.

De 22-jarige Evenepoel zou in de eerste rit van de Argentijnse koers de sprint aantrekken voor Jakobsen, maar ze raakten elkaar kwijt toen de weg zich in tweeën splitste. Op de splitsing stonden enkele toeschouwers in plaats van de gebruikelijke seingevers.

De Nederlander ging de verkeerde kant op en was daardoor al kansloos voor de winst voor de massasprint goed en wel begonnen was. "Het was hectisch en gevaarlijk. Ik reed volgens mij bijna op een vrouw", zei Evenepoel in gesprek met Sporza.

"Het zou niet mogen dat er op 1,2 kilometer van de finish nog zo'n open stuk is waarbij je niet weet waar je moet rijden en waar mensen nog oversteken. Jammer, want we waren perfect op de afspraak en Fabio kon niet sprinten door miscommunicatie over links of rechts. Het was misschien wel een onaanvaardbare slotkilometer."

Mede door de problemen bij Soudal-Quick Step kon Sam Bennett naar de zege sprinten. De Ier van BORA-hansgrohe werd gelanceerd door ploeggenoot Danny van Poppel, die zelf als vierde finishte.

De Ronde van San Juan gaat maandag verder met een etappe van Valle Fértil naar Jáchel. Dan zijn er weer kansen voor de sprinters en kan Jakobsen revanche nemen. De Argentijnse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beelden van de hectische slotkilometer te zien.

