Van der Poel opgelucht dat hij verlost is van rugklachten: 'Kon weer diepgaan'

Bij Mathieu van der Poel overheerst de opluchting na zijn overwinning bij de wereldbekerveldrit in het Spaanse Benidorm. De Nederlander troefde zondag zijn rivaal Wout van Aert af en merkte dat hij verlost is van zijn rugproblemen.

Twee weken geleden uitte de viervoudig wereldkampioen nog zijn frustratie over zijn rug na de wereldbekercross in het Belgische Zonhoven. Hij baalde er stevig van dat hij daardoor zijn gewenste niveau niet kon halen tijdens de duels met Van Aert.

"Met mijn rug ben ik het meest tevreden. Die had ik wel nodig vandaag om Wout te kloppen, want hij kwam weer sterk voor de dag. Ik denk niet dat dit een referentie is voor het WK. Daar was het parcours te atypisch voor", doelde hij op het zanderige parcours.