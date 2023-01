Australiër Vine weerstaat aanval Simon Yates en wint Tour Down Under

Jay Vine heeft zondag de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 27-jarige Australiër van UAE Team Emirates verdedigde in de slotrit naar Mount Lofty met succes zijn leiderstrui.

In het secondenspel dat de Tour Down Under vaak is, moest Vine zondag voortdurend op zijn tellen passen. Desondanks roerden de klassementsrenners zich pas in de slotfase van de vrij lastige rit.

Simon Yates zette aan en alleen Ben O'Connor en Vine konden volgen. Milan Vader leidde even de achtervolging, maar de renner van Jumbo-Visma slaagde er niet in de brug te slaan met de kopgroep.

Even leek Vine met de ritzege aan de haal te gaan, maar het was Yates die de Australiër nog aftroefde. Het eerste deel van het peloton was de kopgroep ondertussen tot op enkele tellen genaderd.

De attent koersende Vine hield dus stand en is de eerste winnaar van de Tour Down Under sinds Richie Porte in 2020. Wegens de coronapandemie ging de rittenkoers de afgelopen twee jaar niet door.

Vine houdt Yates elf seconden onder zich

In het eindklassement heeft Vine, die geen enkele etappe won, een voorsprong van 11 seconden op Yates en 27 seconden op nummer drie Pello Bilbao. Op plaats 25 is Vader de hoogst geklasseerde Nederlander.

De Tour Down Under was de eerste van in totaal 35 World Tour-koersen in 2023.

