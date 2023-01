Superieure Betsema boekt in cross zonder concurrentie tweede zege van seizoen

Denise Betsema heeft zaterdag met overmacht de Kasteelcross in Zonnebeke gewonnen. Bij afwezigheid van de toppers soleerde de Texelse in de modder naar haar tweede zege van het seizoen.

Betsema schoot in Zonnebeke uit de startblokken. Ze maakte zich in de eerste ronde al los van haar tegenstanders en nam elke ronde meer afstand. Marion Norbert Riberolle probeerde nog de achtervolging in te zetten, maar was kansloos.

Uiteindelijk had Betsema op de streep een voorsprong van twee minuten op de Belgische nummer twee. Op ruime afstand completeerde de Amerikaanse Austin Killips het podium met de derde plaats.

Toppers als Fem van Empel, Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado lieten de moddercross in Zonnebeke aan zich voorbijgaan. Zij rijden zondag een wereldbekerwedstrijd in het Spaanse Benidorm, die geldt als een van de laatste voorbereidingswedstrijden op het WK in Hoogerheide op 4 februari.

Voor Betsema was het de eerste overwinning sinds 29 oktober vorig jaar, toen ze de Superprestige Ruddervoorde op haar naam schreef. Vorig seizoen boekte ze nog vijf zeges. Deze jaargang kampte Betsema verschillende keren met vermoeidheidsklachten.

Bij de mannen ging de Belgische Tim Merlier met de overwinning aan de haal. In de laatste ronde maakte Merlier het verschil. De Nederlandse Ryan Kamp werd tweede. Landgenoot David van der Poel maakte het podium compleet. Ook in de mannenwedstrijd ontbraken vrijwel alle grote namen. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock rijden zondag ook in Benidorm.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen