Coquard boekt in waaierrit Tour Down Under na tien jaar eerste WorldTour-zege

Bryan Coquard heeft zaterdag in de Tour Down Under zijn eerste zege in de WorldTour geboekt. De Franse sprinter was in een waaierrit de snelste man van een uitgedund peloton.

De 133 kilometer lange rit naar Willunga Township leek uit te draaien op een sprintersduel, maar door de forse wind langs het parcours veranderde het verloop van de wedstrijd. Op 80 kilometer van de streep brak het peloton in twee groepen uiteen.

Onder anderen Chris Froome en Rohan Dennis verloren daarbij de slag. Jumbo-Visma-renner Dennis raakte vrijdag in een zware heuvelrit nog zijn leiderstrui kwijt aan Jay Vine, die wel zonder kleerscheuren de waaierrit doorkwam.

In de licht oplopende laatste kilometer waren de ogen vooral gericht op Michael Matthews en Caleb Ewan, maar zij werden verrast door Coquard. De Fransman vertrok al op zo'n 250 meter van de streep en hield iedereen achter zich. Alberto Bettiol (tweede) en Hugo Page (derde) completeerden het podium.

In zijn tien jaar lange profcarrière won de dertigjarige Coquard niet eerder een rit op het hoogste niveau. Wel boekte hij 48 overwinningen in wedstrijden onder de WorldTour-klasse. In twee ritten in de Tour de France eindigde hij als tweede.

Zondag volgt de ontknoping van de Tour Down Under. In de laatste rit van de eerste wielerwedstrijd van het jaar bedwingen de renners vijf beklimmingen van de eerste categorie. Vine verdedigt een voorsprong van vijftien seconden op nummer twee Simon Yates. Milan Vader is de hoogstgeklasseerde Nederlander. Hij staat veertiende op één minuut en drie seconden van Vine.

