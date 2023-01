Jumbo-Visma-renner Dennis verliest leiderstrui in Australië, ritzege Bilbao

Pello Bilbao heeft vrijdag de derde etappe in de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De coureur van Bahrein Victorious was de sterkste in de sprint van een groepje van drie. De Australiër Jay Vine nam de leiderstrui over van Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis.

Het venijn in de derde etappe zat 'm duidelijk in de staart. Vlak voor de finish moest het peloton de beklimming van de Corkscrew over, een klim van 2,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van negen.

Op dat obstakel werd duidelijk dat Dennis geen goede dag had. De hardrijder van Jumbo-Visma, die donderdag de tweede rit had gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement had veroverd, moest snel lossen.

Bilbao, Simon Yates en Vine scheidden zich af en sprintten in Campbelltown om de zege. De Spanjaard toonde zich de sterkste, maar Vine onttroonde Dennis als klassementsleider.

Op 28 seconden volgde het eerste deel van het peloton, waarvan Michael Matthews de sprint won. Milan Vader eindigde als achtste.

De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. Zowel zaterdag als zondag is de aankomst bergop.

