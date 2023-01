Jumbo-Visma heeft dankzij ritzege Rohan Dennis weer wat te vieren in Australië

Rohan Dennis heeft Jumbo-Visma donderdag de eerste overwinning van het kalenderjaar bezorgd. De Australiër won de tweede etappe van de Tour Down Under en spoelde daarmee de teleurstelling van de moeizaam verlopen eerste rit weg.

Dennis reed in de slotfase op indrukwekkende wijze weg bij zijn medevluchters Jay Vine, Simon Yates, Jai Hindley en Mauro Schmid. Op de meet had hij in finishplaats Victor Harbor een marge van twee seconden. Favoriet Michael Matthews kon door mechanische pech niet meesprinten.

Klassementsleider Alberto Bettiol kreeg zo'n 11 kilometer voor de finish kramp en verloor daardoor veel tijd in de langste etappe van de Tour Down Under. De Italiaan verloor ruim twee minuten op Dennis, die de leiding in het klassement overnam.

Met de ritwinst en de leiderstrui heeft Jumbo-Visma wat te juichen, nadat woensdag de eerste etappe in een teleurstelling was uitgelopen. Drie renners van de Nederlandse ploeg waren betrokken bij een val en Robert Gesink moest met een bekkenbreuk opgeven.

In de rit van Brighton naar Victor Harbor eindigde Milan Vader op de 37e plek als beste Nederlander. De renner van Jumbo-Visma gaf elf seconden toe op ritwinnaar Dennis. In het algemeen klassement is Vader op de dertigste plek eveneens de beste Nederlander.

De Tour Down Under gaat in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) verder met een rit van Norwood naar Campbelltown. De derde etappe bevat drie beklimmingen en bijna 2.500 hoogtemeters. De Australische rittenkoers duurt tot en met zondag.

