Gesink blijkt bekken te hebben gebroken bij zware val in Tour Down Under

Robert Gesink heeft een bekkenbreuk opgelopen bij zijn zware valpartij in de Tour Down Under. Dat heeft de veteraan van Jumbo-Visma woensdag enkele uren na de val bekendgemaakt.

De 36-jarige Gesink kwam woensdag in de eerste etappe van Brighton naar Victor Harbor op 20 kilometer van de streep hard ten val. De Nederlander werd op het achterwiel getikt door de Fransman Alex Baudin, waarna hij met zijn hoofd op het asfalt belandde.

Ook Gesinks ploeggenoten Timo Roosen en Tim van Dijke waren bij de valpartij betrokken, maar zij konden hun weg vervolgen. Gesink moest in de eerste wielerwedstrijd van het jaar gelijk opgeven.

"Dit is niet hoe ik onze tijd in Australië had willen zien eindigen. Ik had ook een stuk minder huid dan vanochtend", zegt Gesink, die met zijn gezin naar Australië was afgereisd, op Instagram. Het is niet duidelijk hoelang de Nederlander uit de roulatie is.

Gesink wordt in zijn lange carrière achtervolgd door blessures. In 2021 brak hij zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France en twee jaar daarvoor brak hij ook al eens zijn bekken in Luik-Bastenaken-Luik.

Zonder Gesink hoopt Jumbo-Visma hoge ogen te gooien in de Tour Down Under. De Australiër Rohan Dennis is de kopman van de Nederlandse formatie, die vorig jaar van alle ploegen de meeste overwinningen boekte.

