Cees Bol vindt onderdak bij Astana en gaat sprint aantrekken voor Cavendish

Cees Bol rijdt dit jaar voor Astana. De Kazachse wielerploeg heeft de Nederlander voor één jaar vastgelegd nadat hij door het verdwijnen van het Franse B&B Hotels-KTM zonder wielerploeg was komen te zitten.

Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling dat Bol voor Astana zou gaan rijden. De Zaandammer tekende in juli vorig jaar bij B&B Hotels-KTM, maar de ambitieuze Franse ploeg kreeg geen licentie van de internationale wielerunie UCI omdat de financiën niet rond waren.

"Het voelt heel goed om bij Astana te tekenen", zegt Bol. "We zitten al aan het begin van het nieuwe seizoen en het was voor mij een grote verrassing dat het op zo'n goede manier zou eindigen. Ik ben erg blij dat ik voor dit geweldige team mag rijden."

Bol reed de afgelopen vier jaar voor Team DSM en voorloper Team Sunweb. Bij de Nederlands-Duitse formatie boekte hij zes overwinningen, waaronder één in de prestigieuze rittenkoers Parijs-Nice. In 2020 werd hij ook een keer tweede in een rit in de Tour de France.