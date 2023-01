Opgave Gesink markeert 'slechte dag' Jumbo-Visma in Australië, Bauhaus wint

De eerste etappe van de Tour Down Under is woensdag op een flinke teleurstelling uitgelopen voor Jumbo-Visma. Drie renners van de ploeg waren betrokken bij een val, waarbij Robert Gesink moest opgeven. De rit werd uiteindelijk gewonnen door sprinter Phil Bauhaus.

Enkele renners gingen op zo'n 25 kilometer van de finish onderuit, onder wie Gesink en zijn ploeggenoten Timo Roosen en Tim van Dijke. Gesink belandde met zijn hoofd hard op het asfalt en moest opgeven. Roosen en Van Dijke konden wel verder.

Met de 36-jarige Gesink gaat het "naar omstandigheden goed", meldt Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels. "We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg", zegt hij. "Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil."

Na zo'n 150 kilometer met start en finish in Tanunda drukte Bahrain Victorious-renner Bauhaus, die ook bij de val betrokken was, zijn voorwiel in een spannende sprint net eerder over de streep dan Caleb Ewan (tweede) en Michael Matthews (derde). De finishfoto moest bekeken worden om de winnaar te bepalen.

Van Dijke ondanks val beste Nederlander

Achter Bauhaus, Ewan en Matthews waren ook Alessandro Covi (vierde), Paul Penhoët (vijfde), Emils Liepins (zesde), Hugo Page (zevende) en Hugo Hofstetter (achtste) dichtbij. Van Dijke was ondanks zijn val de beste Nederlander, op de dertiende plek.

Voor Bauhaus is de zege vanzelfsprekend zijn eerste succes van het jaar; de Tour Down Under is de opening van het wielerseizoen. In 2022 boekte de 28-jarige Duitser twee overwinningen.

In het klassement houdt proloogwinnaar Alberto Bettiol namens EF Education-EasyPost de leiding in handen. De Italiaan heeft zes seconden marge ten opzichte van Matthews, de nummer twee. De Amerikaan Magnus Sheffield (+0.08) staat derde.

Donderdag krijgt het peloton een rit van bijna 155 kilometer tussen Brighton en Victor Harbor voor de kiezen. Er moet twee keer geklommen worden: in het parcours zijn een col van de eerste en tweede categorie opgenomen.

