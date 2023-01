Bettiol wint proloog bij opening wielerjaar en boekt nu wél vierde zege uit loopbaan

Alberto Bettiol heeft dinsdag bij de opening van het wielerseizoen de proloog van de Tour Down Under gewonnen. De Italiaan van EF Education-EasyPost was de snelste in de 5,5 kilometer lange rit door Adelaide en kon zo eindelijk de vierde zege aan zijn erelijst toevoegen.

De weersomstandigheden speelden een hoofdrol in Adelaide. Toen Bettiol van het startpodium rolde was het nog grotendeels droog, maar daarna begon het te regenen. Met name de rijders halverwege het programma hadden last van het gladde parcours, want daarna droogde het weer wat op.

Toch kon niemand meer tippen aan de 6.19 van Bettiol, die daarmee de eerste leider van de Tour Down Under is. De Amerikaan Magnus Sheffield van INEOS Grenadiers kwam met acht seconden achterstand het dichtstbij. De Deen Julius Johansen van Intermarché-Circus-Wanty werd derde op tien tellen.

Van de favorieten voor de eindzege deed Jay Vine het met de negende plek en 14 seconden achterstand het best. Simon Yates gaf 26 tellen toe op Bettiol, terwijl Jai Hindley en Geraint Thomas driekwart minuut langzamer dan de Italiaan waren.

De Nederlanders speelden een bijrol in het zuiden van Australië. Jumbo-Visma-rijder Jos van Emden was op plek 34 de beste landgenoot. Sjoerd Bax debuteerde bij zijn nieuwe werkgever UAE Team Emirates met een 60e stek. De ervaren Robert Gesink eindigde als 106e.

Top 10 proloog Tour Down Under 1. Alberto Bettiol (Ita) 6.19

2. Magnus Sheffield (VS) +0.08

3. Julius Johansen (Den) +0.10

4. Kaden Groves (Aus) +0.11

5. Samuel Gaze (Aus) +0.11

6. Hugo Page (Fra) +0.12

7. Marius Mayrhofer (Dui) +0.13

8. Jannik Steimle (Dui) +0.13

9. Jay Vine (Aus) +0.14

10. Michael Matthews (Aus) +0.14

Bettiol werd vorig jaar uitgelachen door collega's

Het is de vierde overwinning in de loopbaan van de 29-jarige Bettiol. Hij verbaasde in 2019 vriend en vijand door vrijwel uit het niets de Ronde van Vlaanderen te winnen. Daarna schreef hij een rit in de Ster van Bessèges en een etappe in de Giro d'Italia op zijn naam.

Vorig seizoen dacht Bettiol al de vierde profzege aan zijn erelijst toe te voegen, toen hij juichend over de meet kwam in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Hij had alleen niet door dat Andreas Leknessund al als winnaar gefinisht was en werd door zijn collega's smakelijk uitgelachen.

De Tour Down Under is voor de mannen de eerste WorldTour-koers van het seizoen en duurt tot en met zondag. Voor veel liefhebbers geldt de Omloop Het Nieuwsblad op 25 februari als de officieuze opening van het nieuwe wielerjaar.

De vrouwen zijn zondag al aan het seizoen begonnen. Zij reden een driedaagse Tour Down Under, die uiteindelijk werd gewonnen door de Australische Grace Brown. Loes Adegeest was op de twaalfde plek de beste Nederlandse in het eindklassement.

