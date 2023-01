Jumbo-Visma won in 2022 eindelijk de Tour de France en geldt als de beste ploeg in het wielrennen. Maar de ambities reiken verder: het Nederlandse team wil toonaangevend zijn in de sportwereld. Met als grote voorbeeld de 'All Blacks', de zeer succesvolle Nieuw-Zeelandse rugbyers.

Alle medewerkers van Jumbo-Visma zijn eind november in Veghel om te proosten op de 48 zeges in 2022, met als hoogtepunt de Tour-overwinning van Jonas Vingegaard. "We hebben het geweldige seizoen één keer heel goed gevierd", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Maar daarna zijn we meteen weer verder gegaan met beter worden."

De boodschap van de teamleiding is duidelijk: genieten van al het succes mag, maar niet te lang. Want een sportploeg die achteroverleunt en denkt dat de goede prestaties vanzelf zullen blijven komen, wordt onherroepelijk ingehaald door de concurrentie. En Jumbo-Visma is niet van plan zijn plek aan kop van het wielerpeloton op te geven.

"Ons belangrijkste doel was altijd om de Tour te winnen. Dat hebben we bereikt", zegt Zeeman. "Daarom hebben we de afgelopen maanden heel veel gesproken over: wat nu? Ik wil niet hoogdravend klinken, maar het is onze ambitie om een team te zijn dat lang herinnerd zal worden. Zoals de Chicago Bulls van Michael Jordan, het FC Barcelona van Josep Guardiola en Lionel Messi of de 'All Blacks'."

Zeeman noemt dat "voorbeeldteams". "Wij durven ons absoluut nog niet te vergelijken met die ploegen. Maar wij willen net als zij een team zijn dat een verschil maakt. Door prijzen te winnen, maar ook door de cultuur en de manier van spelen. We hopen dat mensen over een jaar of tien zullen zeggen: die geel-zwarte shirts doen altijd mee met de allerbesten ter wereld en staan voor spectaculair en slim wielrennen."

"Om dat te bereiken, moeten we ervoor zorgen dat iedereen bij Jumbo-Visma constant bezig is met hetzelfde idee: wat ik vandaag doe, is morgen niet goed genoeg meer."

Een aantal lessen van de 'All Blacks' Veeg de schuur schoon : Wees nooit te groot om de kleine dingen te doen die gedaan moeten worden.

: Wees nooit te groot om de kleine dingen te doen die gedaan moeten worden. Pass de bal : Leiders creëren nieuwe leiders.

: Leiders creëren nieuwe leiders. Geen eikels : Wees eensgezind.

: Wees eensgezind. Omarm de verwachtingen : Mik op het hoogste.

: Mik op het hoogste. Opoffering : Vind iets waarvoor je zou sterven en geef je leven daarvoor.

: Vind iets waarvoor je zou sterven en geef je leven daarvoor. Schrijf je nalatenschap: Dit is jouw tijd.

Wat kan Jumbo-Visma leren van het rugby?

Een week voor het feest in Veghel reisde Zeeman samen met algemeen directeur Richard Plugge naar Engeland voor een ontmoeting die al heel lang op hun verlanglijstje stond. In een hotel in Londen spraken de twee Jumbo-Visma-directeuren anderhalf uur met hun collega's van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, onder wie de zeer ervaren 'General Manager' Gilbert Enoka.

De 'All Blacks' zijn al decennia de standaard in hun sport. De Nieuw-Zeelandse mannen werden drie keer wereldkampioen, hebben in 120 jaar ruim drie kwart van hun wedstrijden gewonnen en stonden deze eeuw 80 procent van de tijd op de eerste plek van de wereldranglijst.

"In het rugby is het bijna niet de vraag óf Nieuw-Zeeland wereldkampioen wordt", zegt Plugge in gesprek met NU.nl. "Het belangrijkste doel van onze meeting met de 'All Blacks' was daarom om uit te vinden hoe wij de nummer één van de wereld blijven nu we de top hebben bereikt. Hoe zorg je ervoor dat je hele organisatie wéér kampioen wil worden? Hoe leg je de lat steeds hoger?"

De 'All Blacks' zoeken die antwoorden vooral in hun cultuur, die in 2013 in vijftien punten is samengevat in het boek Legacy van de Nieuw-Zeelandse schrijver James Kerr. De bestseller was in 2015 een van de inspiratiebronnen voor Plugge en Zeeman toen ze een meerjarenplan maakten om Jumbo-Visma te transformeren van het minst succesvolle tot het succesvolste team in het wielrennen.

"Het was heel bijzonder om de mannen die ons geïnspireerd hebben voor het eerst te ontmoeten", zegt Zeeman, die via Kerr in contact kwam met de 'All Blacks'. "We hebben het vooral over cultuur gehad. Over het inpassen van jong talent in een groep. En over het creëren van een omgeving waarin mensen echt groeien. Het was ontzettend leerzaam. En grappig om te zien dat zij net zo gemotiveerd waren om met ons te praten als andersom."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Wout van Aert illustreert cultuur van Jumbo-Visma

Hij had zijn overwinningen in Omloop Het Nieuwsblad of de E3 Saxo Bank Classic kunnen noemen. Of een van zijn drie ritzeges in de Tour de France. Maar Wout van Aert kiest voor iets anders als hij eind december bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma de vraag krijgt wat zijn mooiste moment van 2022 is.

"Ik heb het meest genoten van het moment dat we aan het einde van de Tour met z'n allen op het podium stonden in Parijs", zegt de Belgische superster, terwijl achter hem op een groot scherm de bewuste foto wordt geprojecteerd (zie afbeelding onderaan dit artikel). "We koersen bij deze ploeg echt als een team. Het is lastig uit te leggen wat dat precies betekent. Maar als je ons in 2022 hebt zien rijden, hoef ik het eigenlijk niet uit leggen."

Plugge en Zeeman kijken in het theater van Move Amsterdam trots toe. De beste renner van hun ploeg - misschien wel de beste renner ter wereld - die het teambelang boven zijn eigen belang noemt; beter hadden ze de cultuur van Jumbo-Visma niet kunnen illustreren.

"Merijn en ik geloven allebei dat je alleen succes kan hebben als je cultuur op orde is", zegt Plugge. "En we vinden dat de verantwoordelijkheid voor die cultuur bij iedereen ligt, net als bij de 'All Blacks'. Ik zag in november heel duidelijk dat de oudere spelers het voortouw nemen en aan de jongeren laten zien hoe ze zich moeten gedragen. Zo geven wij onze standaarden ook door."

Zeeman: "Dat proces stopt nooit. En dat proces bepaalt of wij op dit topniveau kunnen blijven. Of zelfs nog beter kunnen worden."