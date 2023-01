Van der Haar pakt Nederlandse titel veldrijden bij afwezigheid Van der Poel

Lars van der Haar heeft zondag op een loodzwaar parcours in Zaltbommel zijn Nederlandse titel veldrijden met succes verdedigd. De Woudenberger bleef bij afwezigheid van Mathieu van der Poel Joris Nieuwenhuis voor. Bij de vrouwen werd Puck Pieterse voor het eerst Nederlands kampioen.

De 31-jarige Van der Haar en de vijf jaar jongere Nieuwenhuis reden al in de tweede ronde weg op het parcours dat door de regenval van de laatste dagen erg modderig was. Beide renners rijden voor Baloise-Trek Lions, de ploeg van Sven Nys.

Nieuwenhuis verrichtte rondenlang het kopwerk, maar in de slotronde ging Van der Haar in de aanval. In eerste instantie slaagde de titelverdediger er niet in om weg te komen, maar Nieuwenhuis had geen antwoord op een tweede versnelling.