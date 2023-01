In beeld 'Het Beest' en meesterknecht van Nibali: de carrière van Lieuwe Westra

Oud-renner Lieuwe Westra overleed zaterdag op veertigjarige leeftijd. De Fries stond in het peloton bekend als 'Het Beest' en was de meesterknecht van Vincenzo Nibali bij diens enige eindzege in de Tour de France in 2014. De loopbaan van Westra in foto's.

Westra werd pas op 26-jarige leeftijd prof, bij de Nederlandse ploeg Vacansoleil. Hij werkte eerder nog als stratenmaker. Foto: ANP

In het peloton stond Westra al snel bekend als een hardrijder. Foto: Getty Images

Dat bleek in 2009 ook wel in een Vuelta-etappe, die van Assen naar Assen naar ging. Hij reed bijna de hele dag op kop en won de prijs voor de strijdlust. Foto: ANP

Westra was ook bijzonder sterk in tijdrijden. Hij kreeg de bijnaam 'Het Beest'. Foto: ANP

In 2011 reed Westra (tweede renner van links) in dienst van Vacansoleil zijn eerste Tour. Foto: Getty Images

De Fries werd 127e in het eindklassement. Foto: Getty Images

Vanaf die Tour begon Westra steeds meer te winnen, zoals hier de vijfde etappe van de prestigieuze rittenkoers Parijs-Nice. Foto: Getty Images

Hij kroonde zich ook twee keer tot nationaal kampioen tijdrijden. Foto: Getty Images

Bij de tweede nationale titel in 2013 kon hij het niet geloven. Foto: ANP

In 2012 reed hij tijdens de olympische wegrace in Londen in de kopgroep, maar hij won niet. Foto: ANP

Een jaar later baarde hij opzien door in de slotrit van de Tour naar Parijs op 38 kilometer van de streep op te geven. Hij was ziek. Foto: Pro Shots

Twee jaar later verdiende Westra een overstap naar Astana, destijds een van de beste ploegen van het peloton. Foto: ANP

In zijn eerste jaar werd Westra meesterknecht van Vincenzo Nibali. Foto: Getty Images

Hij hielp de Italiaan aan zijn enige eindzege in de Tour de France. Foto: Getty Images

Westra reed in totaal vijf keer de Tour de France en twee keer de Vuelta a España. Foto: ANP

In 2016 greep Westra de eindzege in de Driedaagse De Panne-Koksijde. Het bleek de laatste overwinning in zijn carrière. Foto: Getty Images

Westra zette in januari 2017 abrupt een punt achter zijn carrière omdat hij met een zware depressie kampte. Hij kon het niet opbrengen om op de fiets te stappen. Foto: ANP

Westra gaf later in een biografie ook toe dat hij in zijn carrière cortisonen had gebruikt, een ontstekingsremmer. Door medische a-testen liep hij nooit tegen de lamp. Foto: Getty Images

Na zijn actieve carrière worstelde Westra met het leven. Zaterdag overleed hij op veertigjarige leeftijd. Foto: ANP

