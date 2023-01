Oud-wielrenner Lieuwe Westra op veertigjarige leeftijd overleden

Delen via E-mail

Oud-profwielrenner Lieuwe Westra is zaterdag op veertigjarige leeftijd overleden. De Fries was prof van 2006 tot en met 2016.

Westra werd zaterdagmiddag aangetroffen bij zijn bedrijfspand in Zwaagdijk. Een poging tot reanimatie mocht niet baten, laat de familie weten aan Leeuwarder Courant.

Zijn grootste successen behaalde Westra tussen 2011 en 2014. Toen won hij onder meer etappes in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Ronde van Catalonië. Ook veroverde hij twee keer de Nederlandse titel tijdrijden. In totaal schreef hij dertien koersen op zijn naam.

Tijdens zijn carrière stond de oud-renner van Vacansoleil-DCM, Astana en Wanty-Groupe Gobert vijf keer aan de start van de Tour de France. Drie keer haalde hij Parijs. In 2014 reed hij de Tour voor Astana in dienst van winnaar Vincenzo Nibali.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).