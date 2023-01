Franse klimmer Thibaut Pinot (32) kondigt afscheid aan: 'Daarna verdwijn ik'

Thibaut Pinot stopt na het komende seizoen als profwielrenner, vertelt de 32-jarige Fransman van Groupama-FDJ donderdag aan L'Équipe. De winnaar van onder meer de Ronde van Lombardije en drie etappes in de Tour de France hoopt daarna een bestaan in de luwte te kunnen leiden.

"Nu ben ik klaar voor het echte leven", vertelt Pinot aan het Franse medium. De Ronde van Lombardije zal op 7 oktober zijn laatste profwedstrijd zijn. De klimspecialist won 'de koers van de vallende bladeren' in 2018 na een fraaie solo. Het was zijn enige zege in een wielermonument.

Daarnaast zal Pinot zich het komende seizoen richten op de Giro d'Italia, waarna hij in juli zijn laatste Tour de France wil rijden. De Fransman hoopt na zijn afscheid in de vergetelheid te verdwijnen. "Mensen zullen het meekrijgen als ik mijn laatste wedstrijd rij, voordat ik mezelf in mijn hol ga begraven."

Pinot debuteerde in 2010 in het profpeloton en kwam zijn hele loopbaan uit voor Groupama-FDJ, de formatie van oud-renner Marc Madiot. In zijn vrije tijd bestiert Pinot een geitenboerderij in de Vogezen. Een van zijn geiten heeft een eigen Instagram-account met meer dan zestienduizend volgers.

Thibaut Pinot won in 2012 zijn eerste Tour-etappe. Foto: Getty Images

Daalangst zat Pinot dwars

Pinot gold lang als de Franse hoop in bange dagen in grote wielerrondes. Het land wacht al sinds 1995, toen Laurent Jalabert de beste was in de Vuelta a España, op een winnaar van een grote ronde. Bernard Hinault was in 1985 de laatste Fransman die de Tour op zijn naam schreef.

Dus toen Pinot in 2012 in 'La Grande Boucle' debuteerde met een ritzege en een tiende plek in het algemeen klassement, wist hij de ogen van zijn landgenoten op zich gericht. Dat verhevigde toen de klimmer in 2014 als derde eindigde én de jongerentrui mee naar huis nam. Met die druk kon hij lastig omgaan.

Pinot kampte met zogeheten daalangst, waardoor hij bergaf vaak tijd moest toegeven op zijn concurrenten. De FDJ-renner eindigde in een grote ronde nooit meer hoger dan derde. In totaal won hij drie ritten in de Tour, een in de Giro en twee in de Vuelta. In Italië eindigde hij in 2017 als vierde in het klassement. In de Vuelta was de zesde plek in 2018 zijn beste eindklassering.

