Wielerseizoen van start met Tour Down Under: dit zijn de opvallendste transfers

Met de Tour Down Under gaat dinsdag in Australië het nieuwe wielerseizoen bij de mannen van start. In dit overzicht zetten we de opvallendste transfers op een rij.

Thymen Arensman - van DSM naar INEOS Grenadiers

Een van de opvallendste transfers is die van Thymen Arensman. De 23-jarige Nederlander vertrok na een succesvol seizoen bij DSM naar INEOS Grenadiers. Hij maakte vorig jaar vooral indruk in de Vuelta a España, waar hij een zware bergrit won en als zesde eindigde in het klassement. Ook in de Giro d'Italia viel hij op, met tweede plaatsen in een lastige bergrit en de slottijdrit.

Arensman wil zich bij INEOS verder ontwikkelen als klassementsrenner. "Ik heb het gevoel dat ik nog stappen kan zetten op cruciale onderdelen voor het rijden van een goed klassement. Er is geen betere plaats om me op dat vlak te verbeteren dan bij dit team. Het is mijn droomteam." Bij zijn nieuwe ploeg zal hij als meesterknecht dienen, waarschijnlijk van Geraint Thomas in de Giro.

Richard Carapaz - van INEOS Grenadiers naar EF Education-EasyPost

Tegenover de komst van Arensman stond bij INEOS Grenadiers het vertrek van onder anderen Richard Carapaz. De 29-jarige Ecuadoraan komt dit seizoen uit voor EF Education-EasyPost, waar hij Rigoberto Urán, Hugh Carthy en Esteban Chaves treft.

Carapaz beleefde in 2019 het grootste succes in zijn loopbaan met de eindzege in de Giro d'Italia. Vorig jaar won hij drie etappes en het bergklassement in de Vuelta a España. De klimmer, die onlangs werd geopereerd aan zijn amandelen, mikt nu op nieuw succes in een grote ronde. "Het is altijd een levensdoel geweest om de Tour de France te winnen."

Wilco Kelderman - van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma

Wilco Kelderman keert na zes jaar terug bij Jumbo-Visma. De 31-jarige Barnevelder komt over van BORA-hansgrohe, waar hij zijn toenmalige ploeggenoot Jai Hindley vorig seizoen aan de eindzege in de Giro d'Italia hielp. Zelf wacht hij al jaren op een overwinning en was de tweede plek in een Vuelta-etappe zijn beste resultaat in 2022.

Bij Jumbo-Visma gaat Kelderman een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. "Ik hoef niet meer altijd per se voor mezelf te rijden", zei hij onlangs. "Van zesde of zevende worden in een grote ronde word ik ook niet meer zo blij." Dit seizoen zal hij Roglic ondersteunen in de Giro.

Sjoerd Bax - van Alpecin-Fenix naar UAE Team Emirates

David Dekker - van Jumbo-Visma naar Arkéa-Samsic

Pascal Eenkhoorn - van Jumbo-Visma naar Lotto Dstny

Wilco Kelderman - van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma

Ramon Sinkeldam - van Groupama-FDJ naar Alpecin-Deceuninck

Mike Teunissen - van Jumbo-Visma naar Intermarché-Circus-Wanty

Dylan van Baarle - van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma

Mark Cavendish - vertrekt bij Quick-Step Alpha Vinyl

Opmerkelijk is dat Mark Cavendish op dit moment nog zonder ploeg zit. Voor de 37-jarige Brit was geen plek meer bij Quick-Step Alpha Vinyl, waar hij een aflopend contract had. "Hij kan niet blijven. Het is onmogelijk", zei teambaas Patrick Lefevere in juli.

Cavendish zou aanvankelijk een contract tekenen bij B&B Hotels-KTM, maar het Franse team kreeg de sponsoring niet rond en moest stoppen. Naar verluidt staat de sprinter nu op het punt om een contract bij Astana te tekenen. In 2021 won hij nog vier etappes en de groene trui in de Tour, maar vorig jaar moest hij zich tevredenstellen met één ritzege in de Giro. Mocht 'Cav' bij Astana tekenen, dan kan hij een aanval doen op het recordaantal etappezeges in de Tour (34). Dat record deelt hij nu met Eddy Merckx.

Dylan van Baarle - van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma

Naast Kelderman legde Jumbo-Visma ook Dylan van Baarle voor drie jaar vast. De dertigjarige Nederlander is afkomstig van INEOS Grenadiers, waar hij vorig seizoen zeer succesvol was. Zo won hij Parijs-Roubaix en eindigde hij als tweede in de Ronde van Vlaanderen.

Met Van Baarle haalt Jumbo-Visma dus een nieuwe troef voor de klassiekers binnen. "Ik hoop dat we in het voorjaar mooie dingen laten zien en daarnaast hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan het rondenwerk." Normaal gesproken zal hij Vingegaard bijstaan in de Tour.

Adam Yates - van INEOS Grenadiers naar UAE Team Emirates

Niet alleen Van Baarle en Carapaz vertrokken bij INEOS Grenadiers, ook Adam Yates. De dertigjarige Brit vervolgt zijn carrière bij UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar. Hij gaat het nieuwe seizoen in ieder geval met vertrouwen tegemoet. "Ik heb het gevoel dat mijn piekjaren als wielrenner eraan komen."

Yates eindigde vorig jaar in de schaduw van kopman Geraint Thomas als negende in de Tour de France en won de Ronde van Duitsland. De klimmer werd al eens vierde in de Tour (2016) en de Vuelta (2021), maar hij wacht nog altijd op zijn eerste ritzege in een grote ronde.

Deze bekende namen zijn na vorig seizoen gestopt Jan Bakelants (36) - reed voor Intermarché-Wanty-Gobert

Sonny Colbrelli (32) - reed voor Bahrain Victorious

Tom Dumoulin (32) - reed voor Jumbo-Visma

Philippe Gilbert (40) - reed voor Lotto Soudal

Tanel Kangert (35) - reed voor BikeExchange-Jayco

Sebastian Langeveld (37) - reed voor EF Education-EasyPost

Vincenzo Nibali (38) - reed voor Astana

Richie Porte (37) - reed voor INEOS Grenadiers

Pierre Rolland (36) - reed voor B&B Hotels-KTM

Alejandro Valverde (42) - reed voor Movistar

Alexander Kristoff - van Intermarché-Wanty-Gobert naar Uno-X

Een andere opvallende transfer is die van Alexander Kristoff. De 35-jarige Noor keerde WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert na één seizoen de rug toe en begint aan een avontuur bij Noorse ploeg Uno-X, dat geen WorldTour-licentie heeft.

Bij Uno-X rijden louter Denen en Noren, van wie Kristoff de bekendste naam is. De sprinter, die in zijn carrière al vier ritten in de Tour de France won, is bij zijn nieuwe ploeg niet zeker van deelname aan de grote rondes, maar Uno-X kreeg al een wildcard voor de Tour.

Nairo Quintana - vertrekt bij Arkéa-Samsic

Ook Nairo Quintana is nog op zoek naar een nieuwe ploeg voor dit seizoen. De 32-jarige Colombiaan verliet Arkéa-Samsic in oktober nadat eerder bekend was geworden dat hij in de Tour de France tweemaal positief was getest op de verboden pijnstiller tramadol.

Quintana werd daarom geschrapt uit de uitslag van de Tour, waarin hij zesde werd. Hij werd niet geschorst omdat er volgens de UCI geen sprake was van een dopingovertreding. De klimmer liet in november weten in 2023 sowieso op WorldTour-niveau te rijden, maar inmiddels zou alleen de kleine Colombiaanse ploeg Medellín-EPM nog interesse hebben.

Ook deze bekende namen maakten een transfer Nikias Arndt - van DSM naar Bahrain Victorious

Rui Costa - van UAE Team Emirates naar Intermarché-Circus-Wanty

Alessandro De Marchi - van Israel-Premier Tech naar Jayco AlUla

Fernando Gaviria - van UAE Team Emirates naar Movistar

Felix Grossschartner - van BORA-hansgrohe naar UAE Team Emirates

Bob Jungels - van AG2R Citroën naar BORA-hansgrohe

Søren Kragh Andersen - van DSM naar Alpecin-Deceuninck

Tim Merlier - van Alpecin-Fenix naar Soudal-Quick Step

Luis León Sánchez - van Bahrain Victorious naar Astana

Zdenek Stybar - van Quick-Step Alpha Vinyl naar Jayco AlUla

Tim Wellens - van Lotto Soudal naar UAE Team Emirates

