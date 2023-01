Programma Van der Poel bekend: wel Tour de France, geen Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel heeft woensdag zijn voorlopige programma voor het wegseizoen uit de doeken gedaan. De Nederlander gaat zoals verwacht de Tour de France rijden, maar laat de Amstel Gold Race vooralsnog schieten.

"Het was vrij vanzelfsprekend om naar de Tour de France te gaan. De Tour blijft een van de grootste evenementen in de sport", zei Van der Poel tegen Wielerflits tijdens een persmoment in Spanje, waar hij op trainingsstage is.

Het programma van Van der Poel heeft veel weg van zijn schema in 2021. De renner van Alpecin-Deceuninck begint zijn wegseizoen met Italiaanse voorjaarsklassiekers, zoals de Strade Bianche en Milaan-San Remo. Daarna zal hij ook weer aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verschijnen.

De Amstel Gold Race, die dit jaar op zondag 16 april wordt verreden, maakt net als twee jaar geleden geen deel uit van zijn plannen. De 27-jarige Van der Poel deed vorig jaar wel mee aan de Nederlandse klassieker in Limburg, die hij in 2019 op heroïsche wijze won.

Na de klassiekers begint Van der Poel in de Ronde van Zwitserland aan zijn voorbereiding op de Tour de France. De afgelopen twee jaar deed hij ook mee aan de grootste ronde van het jaar, maar Van der Poel haalde Parijs nog nooit. "De voorbije twee jaar is het, door omstandigheden, misgegaan. Dit jaar is het wel het doel om tot het einde te gaan."

Voordat Van der Poel zich op zijn wegseizoen richt, hoopt hij over een maand voor de vijfde keer wereldkampioen in het veldrijden te worden. De wereldkampioenschappen worden op 4 en 5 februari in Hoogerheide gehouden.

Mathieu van der Poel blikte in Spanje vooruit op zijn wegseizoen. Foto: AFP

