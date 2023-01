Vuelta telt liefst tien aankomsten bergop, Tourmalet voor het eerst finishplaats

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De 78e editie van de Vuelta a España telt maar liefst tien aankomsten bergop, blijkt uit het parcours dat dinsdag in Barcelona werd gepresenteerd. De Col du Tourmalet dient voor het eerst als finishplaats.

In dertien etappes moet geklommen worden. Aansprekende ritten zijn onder meer de dertiende etappe met aankomst op de Pyreneeëncol Tourmalet en de zeventiende rit naar de top van de befaamde Angliru.

Het was al bekend dat de Vuelta op 26 augustus van start gaat met een ploegentijdrit in Barcelona. Ook de tweede etappe eindigt in de Catalaanse hoofdstad.