Van der Poel gefrustreerd door rugklachten: 'Heel moeilijk om me te focussen'

Mathieu van der Poel baalt er stevig van dat hij zijn gewenste niveau niet kan halen tijdens de duels met Wout van Aert in het veldrijden. De viervoudig wereldkampioen had zondag bij de wereldbekercross in het Belgische Zonhoven wederom last van zijn rug.

"Iedereen ziet dat ik niet op het niveau rijd dat ik moet kunnen halen", treurde Van der Poel na afloop van de wedstrijd in Zonhoven. "Mijn rug doet weer pijn. Dat is heel frustrerend."

De 27-jarige Van der Poel liet donderdag na de Duinencross al weten dat hij weer last had van zijn rug. De renner van Alpecin-Deceuninck werd zondag opnieuw geteisterd door pijn, waardoor hij het tempo van Van Aert niet kon volgen.

"Het is is heel moeilijk om me te focussen, want ik denk alleen maar aan de pijn in mijn rug. Je moet 100 procent gefocust zijn op de koers, maar dat lukt me nu niet. Ik kan misschien een halve ronde op het tempo rijden dat ik wil, maar dan moet ik me weer inhouden vanwege de pijn."

Mathieu van der Poel gaf in Zonhoven bijna anderhalve minuut toe op Wout van Aert. Foto: AFP

'Momenteel is het niet leuk crossen'

In Zonhoven kon Van der Poel zich aanvankelijk meten met Van Aert, maar na een valpartij in de derde ronde slaagde hij er niet meer in om terug te keren bij de Belg. Uiteindelijk gaf hij bijna anderhalve minuut toe op zijn rivaal.

"Wout van Aert is natuurlijk ook gewoon heel sterk. Daar mag je geen afbraak aan doen", zei Van der Poel. "Maar ik moet uiteraard in staat zijn om langer het duel aan te gaan."

Maandag stapt Van der Poel op het vliegtuig naar Spanje, waar hij met Alpecin-Deceuninck op de weg gaat trainen. "Misschien komt dat net op het goede moment om me even te herpakken. Momenteel is het niet leuk crossen."

Tot nu toe won Van Aert dit seizoen zes van de negen duels met Van der Poel in het veldrijden. Op 5 februari staat het WK in Hoogerheide op het programma. Daarvoor komt Van der Poel alleen nog in actie bij de wereldbekercross in het Spaanse Benidorm op 22 januari.

