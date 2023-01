Foutloze Van Anrooij wint in het Belgische Zonhoven, pechdag voor Van Empel

Delen via E-mail

Shirin van Anrooij heeft zondag de wereldbeker in het Belgische Zonhoven op overtuigende wijze op haar naam geschreven. De Zeeuwse was foutloos, terwijl veel van haar concurrenten wel missers maakten.

Het foutenfestijn in Zonhoven begon al kort na de eerste afdaling. Van Empel, die al met verkoudheidsklachten aan de start stond, ging hard onderuit. Door haar val konden Van Anrooij en Puck Pieterse direct een kleine voorsprong pakken.

Die voorsprong breidden ze later in de eerste ronde uit door opnieuw een val van Van Empel, die de overwinning daardoor uit haar hoofd kon zetten. De klassementsleider reed ondanks haar valpartijen nog knap naar de derde plaats, voor Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.

De strijd om de winst ging tussen Van Anrooij en Pieterse, al was ook die strijd snel beslist. In de tweede ronde ging Pieterse gestrekt, waarna ze zo'n vijftien seconden moest toegeven op van Anrooij.

Van Anrooij raakte, in tegenstelling tot haar concurrenten, geen moment in de problemen. Ze reed met een ruime voorsprong op Pieterse naar een nieuwe overwinning. Donderdag won ze ook de Duinencross van Koksijde, een wedstrijd uit de reeks om de X2O-trofee.

De mannen komen om 15.10 uur in actie in Zonhoven. Het wordt opnieuw een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die zaterdag bij afwezigheid van de Nederlander al in Gullegem won.