Van Aert wint ook in Gullegem bij afwezigheid van Van der Poel en Pidcock

Wout van Aert heeft zaterdag ook de Superprestige-veldrit in het Belgische Gullegem op zijn naam geschreven. De Belg was bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock veruit de beste in de modder. Bij de vrouwen ging de zege naar Ceylin del Carmen Alvarado.

De 28-jarige Van Aert deed het in de openingsfase van de cross nog rustig aan. De eeuwige rivaal van Van der Poel volgde in de eerste ronden het spoor van onder anderen Nederlands kampioen Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.

Na drie rondes had Van Aert alleen nog Vanthourenhout in zijn wiel. Toen laatstgenoemde zijn frame brak omdat hij te hard aan zijn stuur had getrokken, was de strijd beslist. Op de meet had de Belgisch kampioen een voorsprong van 22 seconden op nummer twee Eli Iserbyt.

Voor Van Aert was het alweer zijn zevende overwinning van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma won eerder ook al in Dublin, Mol, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Herentals en Koksijde. Hij was de beste in zeven van de tien crosses waaraan hij dit seizoen meedeed.

Van der Poel zegevierde in de andere drie crosses. De Nederlander was in Gullegem niet van de partij omdat hij in Spanje op trainingskamp gaat. In de vorige cross in Koksijde twee dagen eerder speelden oude rugklachten op bij de viervoudig wereldkampioen.

Het trainingskamp van Van der Poel staat in het teken van het WK veldrijden, dat op 5 februari in Hoogerheide wordt verreden. Daar wacht een nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert. Pidcock is dan niet van de partij.

Ceylin del Carmen Alvarado zegevierde weer eens bij de vrouwen. Foto: AFP

Alvarado wint bij de vrouwen

Eerder op de dag ging de zege bij de vrouwen naar Alvarado. De Nederlandse bleef haar landgenote Inge van der Heijden voor in de cross die deels in het teken stond van de vele absenties. Denise Betsema werd derde.

In de eerste ronde was het Zoe Bäckstedt die de toon zette. De achttienjarige Britse ging als een raket van start en zette de concurrentie onder druk. Klassementsleider Alvarado bleef in het spoor van Bäckstedt en toen het talent het hoge tempo niet kon volhouden werd ze overvleugeld door de Nederlandse.

Alvardo nam vervolgens afstand, gevolgd door een groepje met Betsema, Van der Heijden en Bäckstedt. De koppositie van de Superprestige-leider kwam niet meer in gevaar. Voor Alvardo is het al haar vierde zege van dit seizoen in de Superprestige. Eerder zegevierde ze in Niel, Merksplas en Heusden-Zolder.

Door haar triomf verstevigde Alvarado haar koppositie in het Superprestige-klassement. De coureur van Team Alpecin-Deceuninck leidt de dans voor Van der Heijden. Onder anderen Fem van Empel, Puck Pieters, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand lieten de cross van zaterdag schieten.

