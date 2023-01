Alvarado boekt vierde Superprestige-zege in cross zonder veel toppers

Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de Superprestige-veldrit in het Vlaamse Gullegem op haar naam geschreven. De Nederlandse bleef haar landgenote Inge van der Heijden voor in de cross die deels in het teken stond van de vele absenties. Denise Betsema werd derde.

In de eerste ronde was het Zoe Bäckstedt die de toon zette. De achttienjarige Britse ging als een raket van start en zette de concurrentie onder druk.

Alvarado, de aanvoerder in het Superprestige-klassement, bleef in het spoor van Bäckstedt en toen het talent het hoge tempo niet kon volhouden werd ze overvleugeld door de Nederlandse.

Alvardo nam vervolgens afstand, gevolgd door een groepje met Betsema, Van der Heijden en Bäckstedt. De koppositie van de Superprestige-leider kwam niet meer in gevaar. Voor Alvardo is het al haar vierde zege van dit seizoen in de Superprestige. Eerder zegevierde ze in Niel, Merksplas en Heusden-Zolder.

Door haar triomf verstevigde Alvarado haar koppositie in het Superprestige-klassement. De coureur van Team Alpecin-Deceuninck leidt de dans voor Van der Heijden. Onder anderen Fem van Empel, Puck Pieters, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand lieten de cross van zaterdag schieten.

De cross bij de mannen begint om 15.10 uur. Door de absentie van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock geldt Wout van Aert als de grote favoriet.

