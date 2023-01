Ploegen van Froome en Kristoff krijgen wildcard voor Tour de France

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De ploegen Israel-Premier Tech en Uno-X hebben woensdag van organisator ASO een wildcard voor de Tour de France gekregen. De Noorse formatie Uno-X maakt daarmee haar debuut in de Franse wielerronde.

Israel-Premier Tech is de ploeg van Chris Froome. De Brit kan dankzij de wildcard voor de elfde keer meedoen aan de Tour, die hij vier keer won. Afgelopen jaar moest hij na de zeventiende etappe opgeven.

Uno-X kwam in aanmerking voor een wildcard nadat begin december bekend was geworden dat B&B Hotels-KTM moest stoppen. De Franse ploeg slaagde er niet in om de sponsoring rond te krijgen.