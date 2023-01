Pidcock laat WK veldrijden schieten: geen strijd tussen 'grote drie' in februari

Tom Pidcock zal in februari niet van de partij zijn op het WK veldrijden in Hoogerheide. De Brit kiest ervoor zijn titel niet te verdedigen en zich te richten op de voorjaarsklassiekers.

"We hebben al een tijdje geleden besloten dat het WK niet in ons schema van het voorjaar past. We willen ons richten op de klassiekers", zei coach Kurt Bogaerts zondag bij Sporza.

Door de afmelding van Pidcock komt er wederom geen strijd tussen de 'grote drie' op het WK. Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die er vorig seizoen in het Amerikaaanse Fayetteville allebei niet bij waren, doen op 5 februari wel mee.

In 2021 waren Pidcock, Van Aert en Van der Poel voor het laatst alle drie van de partij op een WK. In dat jaar zegevierde Mathieu van der Poel in het Belgische Oostende. Hij klopte nummer twee Van Aert in zijn thuisland, terwijl Pidcock vierde werd.

Pidcock last deze maand een korte pauze in, maar hij rijdt op 22 januari wel nog de Wereldbeker in Benidorm. Daarna gaat de focus van de 23-jarige renner van INEOS-Grenadiers op het wegseizoen.

Zondag kwam Pidcock nog in actie in de GP Sven Nys. Het was een optreden om snel te vergeten voor de Brit. Hij leek op weg naar de winst, maar maakte in de slotfase een stuurfout en vloog het publiek in. Door de misser moest hij de winst aan Eli Iserbyt laten.

