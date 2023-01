Van Empel wint bij debuut voor Jumbo-Visma, Iserbyt profiteert van val Pidcock

Delen via E-mail

Fem van Empel heeft zondag haar debuut voor Jumbo-Visma opgeluisterd door de GP Sven Nys op haar naam te schrijven. De twintigjarige Nederlandse heerste tijdens de eerste cross van 2023. Bij de mannen profiteerde Eli Iserbyt optimaal van een valpartij van Tom Pidcock.

Van Empel reed niet alleen haar eerste cross voor Jumbo-Visma, ze vierde ook haar rentree na een valpartij bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole twee weken geleden.

De Nederlandse, die overkwam van het team Pauwels Sauzen-Bingoal, had de smaak zondag meteen te pakken: al snel ging ze solo aan de leiding in het Belgische Baal.

Ceylin del Carmen Alvarado kon heel kort aanhaken, maar moest Van Empel uiteindelijk ook laten gaan. Van enige spanning was al snel geen sprake meer. Van Empel bouwde haar voorsprong snel uit en mocht zich al vroeg zeker wanen van de overwinning, ook doordat Alvarado terugviel wegens enkele fouten. Lucinda Brand schoof op naar de tweede plaats, maar kwam nooit in de buurt van de zege.

Overigens deden Puck Pieterse en Shirin van Anrooij zondag niet mee. Laatstgenoemde was vrijdag nog de beste in de Azencross .

"Ik heb genoten vandaag", zei Van Empel kort na haar zege bij Sporza. "Al ben ik wel verrast dat het zo makkelijk ging, want meestal moet ik eerst wat in mijn ritme komen als ik er even tussenuit ben geweest."