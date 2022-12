Van Anrooij sluit 2022 af met superieure zege in gedevalueerde Azencross

Shirin van Anrooij heeft vrijdag de laatste cross van 2022 gewonnen. De Nederlandse domineerde vanaf de start de Azencross in het Belgische Loenhout, waar verder alle toprensters ontbraken.

Van Anrooij plaatste al in de eerste ronde een versnelling in de modder in Loenhout en sloeg gelijk een groot gat met haar concurrenten. Na de eerste passage had ze een voorsprong van dertien seconden op de achtervolgers.

In het vervolg van de cross bleef de twintigjarige Van Anrooij gevrijwaard van pech. De Luxemburgse Marie Schreiber werd tweede op een kleine minuut. De Nederlandse Manon Bakker completeerde het podium.

Voor Van Anrooij is het de vierde zege van het seizoen. Eerder won ze de wereldbekerwedstrijden in Beekse Bergen en het Belgische Gavere. Ook was ze succesvol in de Zilvermeercross in het Belgische Mol.

Op Van Anrooij na ontbraken alle toppers bij de Azencross. Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand gaven de voorkeur aan enkele rustdagen na een week met veel veldritten. Yara Kastelijn deed wel mee, maar kwam ten val en gaf op.

Bij de mannen staan met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock wel de beste veldrijders ter wereld aan de start. Van der Poel werd in de laatste twee veldritten verslagen door zijn eeuwige rivaal Van Aert. Maandag won hij op Tweede Kerstdag nog wel in Gavere. De cross in Loenhout is om 15.00 uur begonnen.

