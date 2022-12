Van Aert klopt Van der Poel in fraaie Azencross, zege Van Anrooij bij vrouwen

Mathieu van der Poel heeft vrijdag in een memorabele editie van de Azencross zijn meerdere moeten erkennen in zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. De 28-jarige Belg zegevierde in de sprint. Wereldkampioen Tom Pidcock passeerde als derde de meet.

Met Van der Poel, Pidcock en Van Aert aan de start stond het bij voorbaat vast dat de laatste cross van 2022 een spektakelstuk zou worden. Het vuurwerk werd niet opgespaard: Van der Poel opende het bal door al in de eerste ronde ten aanval te trekken.

De toon was daarmee gezet. Pidcock en Van Aert sloten aan, maar de Nederlander bleef maar op de pedalen staan. Ondertussen was de concurrentie al op grote achterstand gezet.

De toeschouwers, die rijendik langs de kant stonden, genoten van een fascinerende driestrijd. Van der Poel liet zijn concurrenten geen moment op adem komen. Maar de Nederlander slaagde er niet in afstand van hen te nemen, al moest Pidcock vaak enkele fietslengtes toegeven. De Brit, dit jaar in de Tour de France nog winnaar op Alpe d'Huez, bleef maar terugkomen.

Naarmate de koers vorderde, bleven de 'grote drie' bij elkaar. Van Aert liet zich ook geregeld aan kop zien. Nadat Van der Poel in de zesde ronde zijn zoveelste aanval had geplaatst, leek Pidcock dan eindelijk te capituleren. Doordat Van Aert en Van der Poel naar elkaar gingen kijken, kon de wereldkampioen toch weer aansluiten.

Zo gingen de drie toppers samen aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. Van der Poel demarreerde opnieuw en leek een gaatje te slaan. De koploper maakte een stuurfout, waardoor Van Aert en later ook Pidcock weer in het wiel van de Nederlander kropen. In de sprint maakte Van Aert het daarna overtuigend af.

De cross in Loenhout was al de vierde veldrit sinds maandag. Destijds won Van der Poel in Gavere, maar daarna trok Van Aert twee keer aan het langste eind. Vrijdag voltooide hij de hattrick dus.

Mathieu van der Poel probeerde talloze malen zijn grote concurrent Wout van Aert te lossen - tevergeefs. Foto: AFP

Van Anrooij domineert gedevalueerde cross bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag naar Shirin van Anrooij. De Nederlandse domineerde vanaf de start in Loenhout, waar verder alle toprensters ontbraken.

Van Anrooij plaatste al in de eerste ronde een versnelling in de modder in Loenhout en sloeg gelijk een groot gat met haar concurrenten. Na de eerste passage had ze al een voorsprong van dertien seconden op de achtervolgers.

In het vervolg van de cross bleef Van Anrooij gevrijwaard van pech. De Luxemburgse Marie Schreiber werd tweede op een kleine minuut. De Nederlandse Manon Bakker completeerde het podium.

Voor Van Anrooij is het haar vierde zege van het seizoen. Eerder won ze de wereldbekerwedstrijden in Beekse Bergen en Gavere. Ook was ze succesvol in de Zilvermeercross in het Belgische Mol.

Op Van Anrooij na ontbraken alle toppers bij de Azencross. Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand gaven de voorkeur aan enkele rustdagen na een week met veel veldritten. Yara Kastelijn deed wel mee, maar kwam ten val en gaf op.

