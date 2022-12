Van Aert klopt Pidcock en Van der Poel na fraai gevecht in avondcross Diegem

Wout van Aert heeft woensdag voor eigen publiek ook de Superprestige-veldrit in Diegem gewonnen. De Belg troefde Tom Pidcock af in de eindsprint. Mathieu van der Poel eindigde op gepaste afstand als derde. Bij de vrouwen was Puck Pieterse oppermachtig en voerde ze een geheel Nederlands podium aan.

Van Aert sloeg in de eerste ronde samen met Van der Poel, Pidcock en Eli Iserbyt een gat met de concurrentie. Het kwartet bleef even bij elkaar, maar na een demarrage van de Nederlander moest Iserbyt afhaken.

'De Grote Drie' hadden in een mum van tijd een voorsprong van een halve minuut te pakken, waardoor al snel duidelijk was dat zij om de zege zouden gaan strijden. In de vierde ronde versnelde Van der Poel op een zandstrook en reed hij een tijdje alleen vooruit, maar Van Aert en Pidcock gaven hem niet te veel ruimte.

In de zesde ronde hield Van der Poel even in, waardoor zijn twee concurrenten weer konden aansluiten. Kort daarna ging Van Aert in de aanval op de zandstrook en hij pakte zo'n tien seconden voorsprong.

Door een materiaalprobleem bij Van Aert konden de andere twee weer terugkeren, maar al snel moest Van der Poel opnieuw een gaatje laten. Pidcock bleef wel bij de Belg en de twee mochten uiteindelijk om de zege sprinten. In die sprint was Van Aert duidelijk de sterkste. Van der Poel finishte op meer dan een halve minuut als derde en leed bij zijn elfde deelname zijn eerste nederlaag in Diegem.

Van Aert was dinsdag ook al de sterkste bij de Superprestige-cross in het Belgische Heusden-Zolder. Toen troefde hij Van der Poel af in de eindsprint. Op Tweede Kerstdag triomfeerde de Nederlander bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere.

Puck Pieterse boekte de eerste Superprestige-zege in haar carrière. Foto: Getty Images

Superieure Pieterse voert Nederlands vrouwenpodium aan

Bij de vrouwen reed Pieterse al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie en had ze na de eerste ronde vijftien seconden voorsprong. Vervolgens ging Shirin van Anrooij in de achtervolging en bracht ze het verschil iets terug.

De twintigjarige Pieterse liet het gat niet kleiner dan zeven seconden worden en reed probleemloos naar de eerste Superprestige-zege in haar carrière. Van Anrooij werd op precies een halve minuut tweede en Ceylin del Carmen Alvarado eindigde op iets meer dan een minuut als derde.

Inge van der Heijden maakte het Nederlandse succes compleet door als vierde te finishen. Klassementsleider Denise Betsema viel weg door een probleem met haar klikpedaal en kwam niet verder dan de achtste plaats. Hierdoor raakte Betsema haar leidende positie in het Superprestige-klassement kwijt aan Alvarado.

Fem van Empel deed niet mee in Diegem. De Brabantse, die dit seizoen een klasse apart is, kwam afgelopen weekend hard ten val bij de sneeuwcross in het Italiaanse Val di Sole. Ze rijdt dit kalenderjaar geen wedstrijden meer.

Het podium bij de vrouwen met Puck Pieterse (midden), Shirin van Anrooij (links) en Ceylin del Carmen Alvarado (rechts). Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen