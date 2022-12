Superieure Pieterse voert Nederlands podium aan bij Superprestige-cross Diegem

Puck Pieterse heeft woensdag de Superprestige-veldrit in het Belgische Diegem gewonnen. De Amersfoortse was een klasse apart in de avondcross en voerde een geheel Nederlands podium aan.

Pieterse reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie en had na de eerste ronde vijftien seconden voorsprong. Vervolgens ging Shirin van Anrooij in de achtervolging en bracht ze het verschil iets terug.

De twintigjarige Pieterse liet het gat niet kleiner dan zeven seconden worden en reed probleemloos naar de winst. Van Anrooij werd op precies een halve minuut tweede en Ceylin del Carmen Alvarado eindigde op iets meer dan een minuut als derde.

Inge van der Heijden maakte het Nederlandse succes compleet door als vierde te finishen. Klassementsleider Denise Betsema viel weg door een probleem met haar klikpedaal en kwam niet verder dan de achtste plaats. Hierdoor raakte Betsema haar leidende positie in het Superprestige-klassement kwijt aan Alvarado.

Het podium bij de vrouwen met Puck Pieterse (midden), Shirin van Anrooij (links) en Ceylin del Carmen Alvarado (rechts). Foto: Getty Images

Van Empel stond niet aan de start

Voor Pieterse betekende het haar eerste zege in de Superprestige in haar carrière. Eerder dit seizoen won ze al wel drie wereldbekerwedstrijden.

Fem van Empel deed niet mee in Diegem. De Brabantse, die dit seizoen een klasse apart is, kwam afgelopen weekend hard ten val bij de sneeuwcross in het Italiaanse Val di Sole. Ze rijdt dit kalenderjaar geen wedstrijden meer.

Later op de avond komen de mannen in actie in Diegem. Daarbij gaan om 20.45 uur onder anderen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock van start.

