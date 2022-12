Van der Poel verslaat Van Aert en Pidcock in titanengevecht en wint in Gavere

Mathieu van der Poel heeft maandag op fraaie wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere gewonnen. De Nederlander versloeg in een spectaculair titanengevecht in de modder zijn rivalen Wout van Aert en Pidcock en en kwam solo over de meet. Bij de vrouwen zegevierde Shirin van Anrooij.

Van der Poel sloeg na een uitstekende start al een gaatje met Van Aert en Pidcock, maar de twee sloten alweer snel aan. Vervolgens kreeg de Nederlander pech: hij reed lek. Geluk bij een ongeluk voor de viervoudig wereldkampioen was dat de materiaalzone om de hoek was.

Pidcock nam de leiding in de koers over. De regerend wereldkampioen werd alweer snel bijgehaald door Van der Poel en Van Aert, waarna het vooraan stuivertje wisselen was. In de derde ronde leek Van der Poel vervolgens in een afdaling de beslissende demarrage te plaatsen.

De Nederlander reed Pidcock en Van Aert op tien seconden, maar in de voorlaatste ronde dichtten ze het gat. Het was voor Van der Poel het sein om een nieuwe aanval te plaatsen en daar hadden Van Aert en Pidcock dit keer geen antwoord meer op. Van Aert werd tweede op 27 seconden en Pidcock derde op 53 seconden.

Het is voor Van der Poel zijn derde zege van het seizoen, na eerdere overwinningen in Hulst en Antwerpen. Vrijdag werd de Nederlander in het Belgische Mol nog verslagen door een ijzersterke Van Aert.

Van der Poel en Van Aert komen dinsdag alweer in actie. Dan staat in het Belgische Heusden-Zolder de volgende cross op de kalender. Woensdag volgt in Diegem nog een titatengevecht. De wedstrijden staan allemaal in het teken van het WK veldrijden, dat op 5 februari in het Nederlandse Hoogerheide op het programma staat.

Shirin van Anrooij was superieur in de vrouwenkoers. Foto: Getty Images

Van Anrooij zegeviert bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege op op Tweede Kerstdag naar Van Anrooij. De twintigjarige Zeeuwse bleef op het modderige parcours landgenotes Lucinda Brand en Puck Pieterse ruim voor.

Van Anrooij sloeg vanaf de start samen met Pieterse een gat met de rest van het deelnemersveld. Pieterse kreeg na een kwartier materiaalpech en viel weg, waardoor de renster van Baloise-Trek Lions alleen aan kop ging.

Van Anrooij kreeg later gezelschap van teamgenote Brand, maar laatstgenoemde kon het tempo uiteindelijk niet bijbenen. Van Anrooij soleerde naar de zege met een voorsprong van 37 seconden op Brand. Pieterse werd na een inhaalrace derde.

Het betekende de tweede wereldbekerzege van Van Anrooij dit seizoen. Ze won in november de race in Beekse Bergen. Afgelopen vrijdag was ze nog oppermachtig in het Belgische Mol bij de Zilvermeercross.

Wereldbekerleidster Fem van Empel ontbrak bij de wedstrijd in Gavere. De twintigjarige Nederlandse renster had nog te veel last van haar zware val op het ijs in het Italiaanse Val di Sole. Van Empel blijft het klassement aanvoeren met 330 punten, op 40 punten gevolgd door Pieterse.

Aanbevolen artikelen