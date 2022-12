Oud-geletruidrager Bakelants zet na veertien seizoenen punt achter loopbaan

Jan Bakelants zet na veertien seizoenen in het profpeloton een punt achter zijn loopbaan, zo heeft de 36-jarige Belg aangekondigd. De renner schreef in 2013 een rit in de Tour de France op zijn naam én reed in die ronde twee dagen in de gele trui.

"Ik stop met profwielrennen. Het is nu officieel en het is tijd om het aan iedereen te laten weten", vertelt Bakelants in een interview met Sporza.

Afgelopen zomer kreeg de Belg van Intermarché-Wanty-Gobert te horen dat de ploeg niet met hem verder wilde. Daarna ging hij over zijn toekomst nadenken.

"Het is geen overhaaste beslissing. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan en heb die knoop doorgehakt in samenspraak met mijn familie. Het voelt goed aan."

Tijdens de Tour van 2013 was Bakelants een van de absolute smaakmakers. De Belg koerste erg aanvallend en werd al in de tweede etappe met een zege beloond voor die strijdlust. De triomf leverde hem en passant de gele trui op. De Australiër Simon Gerrans loste Bakelants na twee dagen af als leider van het algemeen klassement.

Na de Tour 2013 bleef Bakelants zijn koersen winnen, maar zaten er weinig echte uitschieters meer tussen. De Belg reed achtereenvolgens voor Topsport Vlaanderen-Mercator (2009), Omega Pharma-Lotto (2010-2011), RadioShack-Nissan (2012-2013), Omega Pharma-QuickStep (2014), AG2R (2015-2018), Sunweb (2019) en Intermarché-Wanty-Gobert (sinds 2020).

Jan Bakelants tijdens zijn onvergetelijke Tour de France van 2013. Foto: Getty Images

