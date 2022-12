Voormalig Giro d'Italia-winnaar Adorni op 85-jarige leeftijd overleden

Vittorio Adorni is op 85-jarige leeftijd overleden, melden Italiaanse media zaterdag. De voormalig topwielrenner schreef in zijn loopbaan onder meer de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap op de weg op zijn naam.

Die kwaliteit stelde hem in 1965 in staat de Giro d'Italia te winnen. In 1963 en 1968 finishte hij als tweede in de Italiaanse rittenkoers.