Van Empel heeft te veel last van zware val op ijs en mist veldrit in Gavere

Veldrijdster Fem van Empel gaat maandag niet van start in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. De wereldbekerleidster heeft te veel last van haar zware val op het ijs in Italië.

De twintigjarige Van Empel ging zondag zwaar onderuit in de sneeuwcross in het Italiaanse skigebied Val di Sole. De Nederlandse landde hard op het ijs en moest met een brancard van het parcours gedragen worden.

Er werden in het ziekenhuis geen breuken bij Van Empel vastgesteld. Haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal meldt dat ze nog wel te veel last heeft van de blauwe plekken op haar knie en heupen die ze bij de valpartij opliep.

Daarmee komt een einde aan de periode van Van Empel bij Pauwels Sauzen-Bingoal, waarbij ze sinds 2020 onder contract staat. Vanaf 1 januari rijdt ze voor Jumbo-Visma. Bij de Nederlandse ploeg zal de Brabantse zich ook op de weg gaan richten.

Van Empel is in het huidige crossseizoen een klasse apart. De regerend wereldkampioene bij de beloften won dit seizoen al tien veldritten en is met 330 punten leider in het wereldbekerklassement. Ze staat 65 punten voor op nummer twee Puck Pieterse.

Bij de mannen zullen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op Tweede Kerstdag van start gaan in Gavere. Van Aert won vrijdag in Mol de laatste cross voor de Kerst. Hij reed zijn eeuwige rivaal Van der Poel op bijna een minuut.

