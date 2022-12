Tour-winnaar Vingegaard blijft gewoon Jonas, ook al verandert alles om hem heen

Rondom Jonas Vingegaard veranderde dit jaar alles door zijn eerste eindzege in de Tour de France. Iedereen heeft een mening over hem en hij staat opeens volop in de belangstelling van media en fans. De 26-jarige Deen haalt er zijn schouders over op. "Het maakt me niet uit wat mensen van me vinden."

Vingegaard draait zich tijdens de presentatie van Jumbo-Visma om als op een megascherm de hoogtepunten van de nu al legendarische elfde etappe van de 109e Tour de France worden vertoond. Glimlachend kijkt hij naar beelden van de rit naar de Col du Granon, de Alpenpas waarop hij de basis legde voor zijn eindzege in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Het is pas de tweede keer dat Vingegaard een langere video van zijn Tour-winst ziet. De eerste keer was begin november in de Deense ambassade in Tokio, toen hij door de Tour-organisatie naar Japan was gevlogen om in zijn gele trui een criterium in Saitama te rijden.

"Ik zou zelf nooit op internet zoeken naar beelden van de Tour", zegt de kopman van Jumbo-Visma. "Maar natuurlijk is het mooi om er af en toe naar te kijken. Ik wil niet zeggen dat het emotioneel is, maar dit soort video's brengen wel supermooie herinneringen naar boven."

Er zijn nog steeds ochtenden waarop Vingegaard wakker wordt en zich afvraagt of het allemaal een droom was. Heeft hij, een laatbloeier uit de kleine Deense plaats Hillerslev, echt de Tour gewonnen? "Er staan zulke grote namen op de erelijst. Ik ben er heel trots op dat ik daar tussen sta. Maar het blijft ook apart dat ik nu zelf zo'n grote naam ben."

Jonas Vingegaard bij de presentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam. Foto: ANP

Een maand na zijn triomftocht naar Parijs sijpelden er verhalen door dat Vingegaard moeite zou hebben met zijn nieuw vergaarde roem. De Deen had zich na zijn grootse huldiging in Kopenhagen amper nog laten zien en het was onduidelijk wanneer hij zou terugkeren in het peloton.

Tot teleurstelling van zijn landgenoten startte Vingegaard in augustus niet in de Ronde van Denemarken. In de Deense krant Ekstra Bladet gaf Jumbo-Visma ploegleider Frans Maassen uitleg: "Jonas heeft het heel zwaar gehad na de Tour. Het is niet makkelijk om de Tour-winnaar te zijn, met alles wat daar bij komt kijken."

Vingegaard glimlacht vier maanden later in Amsterdam als hij een vraag krijgt over de weken na de Ronde van Frankrijk. "Ik ben na de Tour gehuldigd en daarna ben ik naar huis gegaan. That's it", zegt hij. "Ik heb me niet verstopt, maar gerelaxt en leuke dingen gedaan met familie en vrienden. Ik had nul problemen. Het waren alleen de media die dat soort verhalen naar buiten brachten."

De klimmer merkte zo direct dat hij door zijn Tour-zege veel meer in de schijnwerpers staat. "Iedereen heeft nu een mening over wat ik wel of niet moet doen", zegt hij. "En dat mag ook. Het maakt mij echt niet uit wat de buitenwacht van me vindt, het heeft geen enkel effect op me. Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar dingen veranderd in mijn leven. Maar ik ben nog steeds dezelfde Jonas. Ik blijf een stil en gereserveerd persoon."

Jonas Vingegaard werd na de Tour groots gehuldigd in Kopenhagen. Foto: AP

Vingegaard wil graag nog een verhaal uit de wereld helpen: hij heeft geen moment overwogen om komend jaar de Giro d'Italia te rijden en de Tour de France over te slaan. Vanaf zijn eerste meeting met de ploegleiding was hij heel duidelijk over zijn wens om als titelverdediger met rugnummer één te starten in de Ronde van Frankrijk. "En de leiding had precies hetzelfde idee."

De ploeg rondom Vingegaard zal komende zomer bijna hetzelfde zijn als in 2022. Toch is er wel één groot verschil: Primoz Roglic zal er niet bij zijn. De 33-jarige Sloveen, die in 2023 de Giro d'Italia wil winnen, was dit jaar medekopman in de Ronde van Frankrijk en is al jaren een mentor voor Vingegaard.

"Het zal anders zijn zonder Primoz", zegt Vingegaard. "Dit jaar konden we in de bergetappes met twee kopmannen aanvallen, in de komende Tour zal ik de enige leider van de ploeg zijn. Natuurlijk zal er daardoor meer druk op mij komen te liggen, maar daar heb ik geen moeite mee. En als ik advies nodig heb, kan ik Primoz altijd nog bellen."

Vingegaard begint zijn seizoen op 23 februari met de Gran Camiño, een kleine etappekoers van vier dagen in Spanje. Vervolgens rijdt hij in het voorjaar alleen Parijs-Nice (5-12 maart) en de Ronde van het Baskenland (3-8 april). De Tour begint op 1 juli.

