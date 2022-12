UCI past omstreden puntentelling aan: grote rondes en monumenten belangrijker

De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag de omstreden puntentelling voor het WorldTour-klassement aangepast. Zo zijn er volgend jaar meer punten te verdienen in de grote rondes en wielermonumenten. Ook worden de beste twintig renners meegenomen in de ranglijst voor teams.

Resultaten in de Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España leveren in 2023 een stuk meer punten op dan afgelopen seizoen. Waar een renner dit jaar 120 punten voor een ritzege in de Tour kreeg, is dat volgend seizoen 210 punten.

Ook in de vijf wielermonumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije), op de WK en bij de Olympische Spelen zijn vanaf komend seizoen meer punten te verdienen.

Etappes van meerdaagse wedstrijden in de WorldTour en de ProSeries leveren eveneens meer punten op. Afhankelijk van het niveau van de koers krijgen de eerste vijf, tien of vijftien renners in de daguitslag punten.

Puntentelling zorgde voor flink wat ophef

De puntentelling van de UCI zorgde dit jaar voor flink wat ophef. Het grootste punt van kritiek is dat er in kleine (eendags)koersen relatief veel punten te verdienen zijn. Zo waren er tweehonderd punten te verdienen voor het winnen van de GP de Fourmies, een Franse wedstrijd die weinig aandacht krijgt. Een ritzege in de Tour de France leverde slechts 120 punten op.

Hierdoor kozen sommige teams er afgelopen seizoen voor hun sterkste renners in kleinere koersen te laten starten, omdat ze hier relatief gezien meer punten konden pakken. Door de nieuwe puntentelling moet het voor WorldTour-ploegen aantrekkelijker worden om hun beste renners in de grootste wedstrijden op te stellen.

Ook voor de ranglijst voor teams heeft de UCI een aantal regelwijzigingen doorgevoerd. Vanaf komend seizoen tellen de beste twintig renners van een ploeg mee voor dit klassement. De afgelopen jaren gold dat alleen voor de beste tien renners van een ploeg.

Lotto Soudal en Israel-Premier Tech, de ploeg van Chris Froome, degradeerden dit jaar uit de WorldTour. Om deze twee ploegen tegemoet te komen, mogen ze van de UCI in 2023 toch starten in alle WorldTour-wedstrijden, met uitzondering van de drie grote rondes. Deze regel geldt alleen voor komend seizoen.

