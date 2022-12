Van Aert roept fans op niet meer bij hem thuis aan te bellen: 'Laat me met rust'

Wout van Aert merkt dat zijn populariteit flink is toegenomen. De Belg van Jumbo-Visma wordt wekelijks lastiggevallen door fans die bij hem thuis aanbellen en doet daarom een oproep.

"Ik merk dat de aandacht voor mij steeds groter wordt", zei hij donderdag na een persconferentie tegen Sporza. "Mensen bellen gewoon bij mij thuis aan. Dat is nergens voor nodig. De kans dat ik de deur opendoe, is miniem."

"Het gebeurt regelmatig dat mensen aan mijn deur staan, wekelijks zelfs. Ze bellen aan met het verzoek om een truitje te signeren of ze organiseren iets speciaals. Iedereen heeft zijn verhaal en ik begrijp dat wel, maar gemakkelijk is het niet altijd. Ik word liever met rust gelaten als ik thuis ben."

De 28-jarige Van Aert beleefde een succesvol seizoen op de weg. De Vlaming won drie etappes in de Tour de France en veroverde ook de groene trui. Daarnaast was hij de sterkste in onder meer de E3 Saxo Bank Classic en Omloop Het Nieuwsblad.

Op dit moment is Van Aert bezig aan zijn veldritseizoen. De drievoudig wereldkampioen won zo'n twee weken geleden de wereldbekerwedstrijd in Dublin en komt vrijdag in actie in de Zilvermeercross in het Belgische Mol, waar hij zijn rivaal Mathieu van der Poel treft.

Van Aert verbaast zich soms over zijn populariteit. "Vroeger was ik bekend van het veldrijden, maar nu gaat dat toch veel verder dan België. Misschien niet wereldwijd, maar wel in heel Europa en dat is een aparte gewaarwording. In het buitenland had ik lang het gevoel dat ik 'op mijn gemak' was, maar plots word ik daar ook herkend."

Wout van Aert won zo'n twee weken geleden de wereldbekercross in Dublin. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen