Dylan van Baarle is klaar om Nederlands uithangbord van Jumbo-Visma te worden

Na negen jaar in buitenlandse dienst rijdt Dylan van Baarle komend wielerseizoen voor het eerst voor een Nederlandse profploeg. De winnaar van Parijs-Roubaix is er klaar voor om bij Jumbo-Visma een van de Nederlandse uithangborden te worden.

Toen Van Baarle een paar weken geleden voor het eerst zijn digitale trainingslogboek bij Jumbo-Visma invulde, deed hij dat zonder na te denken in het Engels. "Maar dat was natuurlijk helemaal niet nodig", zegt de dertigjarige Zuid-Hollander met een lach. "Want mijn nieuwe trainer Mathieu Heijboer is gewoon Nederlands."

Na vier jaar bij een Amerikaans team (Cannondale) en vervolgens vijf jaar bij een Brits team (Team Sky/INEOS Grenadiers) is het niet gek dat de wielrenner Van Baarle vooral in het Engels denkt. "Het is even wennen. Maar uiteindelijk is het alleen maar prettig dat ik zoveel Nederlands kan praten."

Niet alles bij Jumbo-Visma is nieuw voor Van Baarle. Tussen 2011 en 2013 was hij als belofte actief voor de opleidingsploeg van Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma. Hij reed toen samen met Wilco Kelderman en Lennard Hofstede, die nu weer zijn ploegmaten zijn. En Heijboer was destijds al zijn trainer. "Het is grappig dat we nu weer samenwerken, na een gat van tien jaar. Al is er natuurlijk heel veel veranderd in die periode."

Van Baarle gaat meer aandacht krijgen uit Nederland

De grootste verandering is dat Van Baarle nu een van de beste renners ter wereld is, zeker in de voorjaarsklassiekers. Dat bewees hij afgelopen april door met Parijs-Roubaix voor het eerst een van de vijf monumenten in het wielrennen op zijn naam te schrijven. Het leverde hem maandag de prijs voor wielrenner van het jaar in Nederland op.

Toch stond Van Baarle voor het grote publiek in Nederland altijd in de schaduw van mannen als Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel, ook omdat hij voor buitenlandse teams reed. "Dat gaat nu wel veranderen", zegt hij. "Ik besef dat er een grote kans is dat ik als renner van Jumbo-Visma meer aandacht en kritiek ga krijgen vanuit Nederland."

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman speelde de nationaliteit van Van Baarle geen grote rol bij diens transfer naar Jumbo-Visma. "We wilden Dylan hebben omdat hij een fantastische renner is, zijn prestaties in 2022 zeggen genoeg. Hij wint grote koersen, maar staat er ook om bekend dat hij een geweldige ploeggenoot is. Daarom was dit voor ons een droomtransfer."

Toch is het voor Jumbo-Visma een mooie bijkomstigheid dat de ploeg met Van Baarle - en ook met medeaanwinst Kelderman - een sterker Nederlands gezicht krijgt in 2023. De zwart-gele formatie is de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot de beste ploeg van het peloton, maar vierde zijn grootste successen met een Belg (Wout van Aert), een Sloveen (Primoz Roglic) en een Deen (Jonas Vingegaard).

"Ik ben inmiddels dertig en dit wordt mijn tiende profjaar. Dus ik denk dat ik er wel klaar voor ben om een Nederlands uithangbord van deze ploeg te worden", zegt Van Baarle. "Maar ik vind het vooral heel mooi dat ik in mijn beste jaren als wielrenner als Nederlander voor een Nederlandse ploeg kan rijden."

Van Baarle vormt sterke klassiekerploeg met Van Aert

Van Baarle had al eerder naar Jumbo-Visma kunnen overstappen. Als hij een aflopend contract had, kon hij altijd wel een telefoontje van de leiding van de Nederlandse ploeg verwachten. "Deze keer waren ze er heel vroeg bij, we praatten in januari of februari voor het eerst over een transfer. En eigenlijk ging het vuurtje bij mij meteen wel branden. Ik zat in mijn vijfde jaar bij INEOS en kreeg steeds sterker het gevoel dat het tijd was voor wat nieuws."

Toen Van Baarle eind 2017 naar INEOS (toen Team Sky) verhuisde, vond hij het heel bijzonder dat hij bij de sterkste formatie van het peloton terechtkwam. Datzelfde gevoel heeft hij nu bij zijn stap naar Jumbo-Visma. "Ik ben er trots op dat de beste teams van de wereld me willen hebben. Ik had bij INEOS kunnen blijven, ze deden me een goede aanbieding en ik zat daar op mijn plek. Maar toen ik na mijn zege in Roubaix alle opties naast elkaar legde, was de keuze voor Jumbo-Visma snel gemaakt."

De hardrijder komt in een ploeg terecht die van zijn favoriete koersen - de voorjaarsklassiekers - een hoofddoel heeft gemaakt. Met Van Baarle, Van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot denkt Jumbo-Visma komend seizoen vier kanshebbers te hebben in races als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Ik denk dat wij vieren elkaar sterker zullen maken. Het scheelt in ieder geval dat Wout niet meer achter me aan zal rijden als ik in de finale kop lig, omdat we nu ploeggenoten zijn", zegt Van Baarle met een lach. "Dus misschien wordt het voor mij alleen maar makkelijker om een klassieker te winnen."

Van Baarle begint zijn seizoen op 25 februari met de Vlaamse semiklassieker Omloop Het Nieuwsblad. Na het klassieke voorjaar gaat hij zich richten op de Tour de France, waar hij meesterknecht zal zijn voor titelverdediger Jonas Vingegaard.

