Roglic rijdt Giro en start niet in Tour, Vingegaard kopman in Frankrijk

Primoz Roglic richt zich volgend jaar op het winnen van de Giro d'Italia. De Sloveen zal daardoor niet starten in de Tour de France. Titelverdediger Jonas Vingegaard is de (enige) kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk.

Jumbo-Visma begon afgelopen zomer met twee kopmannen aan de Tour: Roglic en Vingegaard. Roglic viel door een valpartij weg uit het klassement, maar hij speelde wel een belangrijke rol in de uiteindelijke eindzege van Vingegaard.

De 33-jarige Roglic stond sinds 2017 vijf keer aan de start van de Tour. Alleen in 2019 was hij er niet bij, omdat hij toen ook voor de Giro koos. Hij eindigde als derde in die Ronde van Italië. Zijn beste resultaat in de Ronde van Frankrijk is de tweede plek in 2020. Hij werd toen op de voorlaatste dag uit de gele leiderstrui gereden door Tadej Pogacar.

"Het was een lang proces om te bepalen wie naar welke grote ronde gaat volgend seizoen", zei sportief directeur Merijn Zeeman donderdag bij de presentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam. "We hebben uitgebreid gesproken met alle renners en gekeken naar hun kwaliteiten. We denken dat het parcours van de Giro goed past bij Primoz. En hij heeft nog wat goed te maken van 2019."

"Als titelverdediger vonden we dat Jonas de verplichting had om de Tour te rijden. Dat wilde hij zelf ook graag. We hebben de luxe dat we twee geweldige klassementsrenners hebben. En dat we twee sterke teams kunnen bouwen, zodat we in de Giro en de Tour voor de winst kunnen gaan."

Wilco Kelderman, die is overgekomen van BORA-hansgrohe, zal in de Giro een van de belangrijkste helpers van Roglic zijn. Vingegaard wordt in de Tour normaal gesproken in ieder geval bijgestaan door Wout van Aert en aanwinst Dylan van Baarle.

Wilco Kelderman (links) en Dylan van Baarle (rechts) zijn nieuw bij Jumbo-Visma. Foto: Jumbo-Visma/Bram Berkien

Jumbo-Visma won in 2022 voor het eerst de Tour

Jumbo-Visma had in 2022 het beste seizoen uit zijn geschiedenis. In juli won de ploeg met Vingegaard voor het eerst de Tour, als eerste Nederlandse team in 42 jaar. Het was een van de 48 overwinningen van het jaar. De zwart-gele formatie eindigde afgetekend als eerste op de teamranglijst van wielerunie UCI.

Voor 2023 versterkte Jumbo-Visma zich met onder anderen de Nederlandse toprenners Kelderman en Van Baarle. Parijs-Roubaix-winnaar Van Baarle zal samen met Van Aert, Tiesj Benoot en Christophe Laporte een ijzersterke kern in de klassiekers vormen. "We willen de komende jaren alles op alles zetten om monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen", zei Zeeman.

Kelderman is een extra troef in de grote rondes. "Het voelt als thuiskomen", zei de 31-jarige renner, die van 2012 tot en met 2016 ook voor (de voorgangers van) Jumbo-Visma reed. "Ik kijk er heel erg naar uit om Primoz te helpen de Giro te winnen."

Tom Dumoulin stopte vorig jaar met wielrennen

Dit jaar was Tom Dumoulin een van de kopmannen van Jumbo-Visma in de Giro. De voormalige winnaar van de Ronde van Italië stelde teleur en besloot een paar maanden later te stoppen.

Roglic was de kopman in de Vuelta a España. De Sloveen had kans op zijn vierde eindzege in de Ronde van Spanje op rij, tot hij moest afstappen na een nieuwe valpartij. Roglic liet zich in oktober opereren aan hardnekkige schouderproblemen. Hij was donderdag vanwege trieste familieomstandigheden niet in Amsterdam.

Het nieuwe wielerseizoen begint op 17 januari met de Tour Down Under, een zesdaagse etappekoers uit de World Tour in Australië.

