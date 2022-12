Van der Poel stelt teleur in sneeuwcross, Van Empel met brancard weggedragen

Mathieu van der Poel heeft zaterdag geen potten kunnen breken in de winterse wereldbekerveldrit in het Italiaanse Val di Sole. De Nederlander bleef steken op een teleurstellende achtste plaats. Bij de vrouwen werd Fem van Empel per brancard weggedragen en won Puck Pieterse.

Van der Poel begon de cross van achteren en schoof in de eerste ronde snel op naar voren. Na die vliegende start lukte het de viervoudig wereldkampioen niet om aansluiting te vinden met de kopgroep, die bestond uit de Belgen Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte en de Zwitser Kevin Kuhn.

In de resterende rondes liep de achterstand van Van der Poel alleen maar verder op. De Nederlander kon zijn draai niet vinden op het glibberige parcours, waarna hij op meer dan drie minuten achterstand finishte van winnaar Vanthourenhout.

Vanthourenhout bleef Vandeputte ruim voor. Vandeputte kwam op 39 seconden achterstand over de streep. Kuhn finishte als derde. Pim Ronhaar was op de zevende plaats de beste Nederlander.

De Belg Eli Iserbyt, die lang op een derde positie reed, viel na een valpartij uit en verliet het parcours per brancard. De ernst van de blessure is niet bekend. Wout van Aert en Tom Pidcock ontbraken in Val di Sole.

Wereldbekerstand UCI mannen Laurens Sweeck - 288 punten

Michael Vanthourenhout - 265 punten

Eli Iserbyt - 249 punten

Lars van der Haar - 205 punten

Niels Vandeputte - 178 punten

Puck Pieterse zegeviert in de zeer hectische wereldbekerveldrit in Val di Sole. Foto: Getty Images

Pieterse wint sneeuwcross vol valpartijen

Bij de vrouwen won Pieterse een zeer hectische wedstrijd. De Nederlandse renster bleef op het ijzige parcours haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker voor.



Net als veel andere rensters ging Pieterse hard onderuit in de eerste bocht. Alvarado sloeg een gat, maar werd door een valpartij op een klimmetje al snel weer bijgehaald. Vervolgens was het stuivertje wisselen tussen Pieterse, Alvarado en de Italiaanse Silvia Persico.

Pieterse was de sterkste van de drie en reed vanaf de tweede ronde aan de leiding. Alvarado kwam geen moment meer in de buurt van Pieterse en eindigde als tweede. Bakker finishte na een tweestrijd met Persico in de slotronde op anderhalve minuut knap als derde.

Van Empel haalde de eindstreep niet. De topfavoriete kwam in de tweede ronde na een mislukte inhaalmanoeuvre hard ten val. De wereldbekerleidster botste op het gladde parcours tegen een paal en lag schreeuwend van de pijn op de grond. Niet veel later werd ze met een brancard van het veld gedragen.

De ernst van de blessure lijkt mee te vallen. "De hulpdiensten vreesden even voor een beenbreuk, maar gelukkig ziet het er goed uit", zei Van Empels ploegleider Tom De Kort na afloop tegen Sporza. In Nederland wordt zondag voor de zekerheid een scan gemaakt. De valpartij volgt zeven weken voor de start van het WK, dat op 4 februari in het Nederlandse Hoogerheide wordt verreden.

Wereldbekerstand UCI vrouwen Fem van Empel - 330 punten

Puck Pieterse - 265 punten

Ceylin del Carmen Alvarado - 182 punten

Denise Betsema - 181 punten

Inge van der Heijden - 171 punten

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de valpartij van Fem van Empel te bekijken.

