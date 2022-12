Pieterse wint sneeuwcross vol valpartijen, Van Empel met brancard weggedragen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Puck Pieterse heeft zaterdag een zeer hectische wereldbekerveldrit in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. De Nederlandse renster bleef op het ijzige parcours haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker voor. Fem van Empel werd na een zware valpartij per brancard weggedragen.

Net als veel andere rensters ging Pieterse hard onderuit in de eerste bocht van de wedstrijd. Alvarado sloeg een gat, maar werd door een valpartij op een klimmetje al snel weer bijgehaald. Vervolgens was het stuivertje wisselen tussen Pieterse, Alvarado en Silvia Persico.

Pieterse was de sterkste van de drie en reed vanaf de tweede ronde aan de leiding. Alvarado kwam geen moment meer in de buurt van Pieterse en eindigde als tweede. Bakker finishte na een tweestrijd met de Italiaanse Silvia Persico in de slotronde op anderhalve minuut knap als derde.