Tweevoudig ritwinnaar in de Tour Rolland (36) zet punt achter loopbaan

Pierre Rolland, winnaar van etappes in de Tour de France en de Giro d'Italia, heeft op 36-jarige leeftijd zijn wielercarrière beëindigd. De Fransman wilde eigenlijk doorgaan, maar houdt er nu toch mee op omdat zijn ploeg B&B Hotels dreigt te verdwijnen.

"Het lot heeft zo beslist", zegt de Fransman dinsdag in een filmpje op sociale media. Rolland debuteerde in 2006 in het profpeloton en reed sinds 2019 voor B&B Hotels.

Die Franse procontinentale ploeg zou komend jaar met de stad Parijs als geldschieter onder de naam Paris Cycling City doorgaan, maar dat project is geflopt. De internationale wielerunie UCI heeft de ploeg geen licentie gegeven voor 2023.

Naar eigen zeggen had Rolland contact met andere teams, maar besloot hij daar bewust geen werk van te maken. De Fransman wil zijn jongere teamgenoten die eveneens een nieuwe werkgever zoeken, onder wie de Nederlandse sprinter Cees Bol, niet in de weg zitten.

Rolland boekte in zijn loopbaan twaalf zeges, waaronder twee etappes in de Tour. In de Ronde van Frankrijk van 2011 won de Fransman namens Team Europcar de rit met de aankomst op de Alpe d'Huez en werd hij in Parijs gehuldigd als winnaar van het jongerenklassement. Een jaar later won Rolland weer een bergetappe in de Tour.

In de Giro van 2017 boekte de Fransman eveneens een ritzege. Zijn beste eindklassering in een grote ronde was de vierde plaats in de Ronde van Italië van 2014. In de Tour kwam Rolland nooit verder dan de achtste plek in het eindklassement.

Pierre Rolland won in 2011 een etappe en het jongerenklassement in de Tour de France. Foto: Getty Images

