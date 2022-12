Astana zet 'Superman' López op straat vanwege banden met dopingdokter

Miguel Ángel López is maandag ontslagen door Astana vanwege zijn banden met de controversiële dokter Marcos Maynar. Eerder dit jaar werd de Colombiaanse renner om die reden al door zijn ploeg geschorst.

Naar Maynar loopt een onderzoek vanwege dopingkwesties en witwassen. Eind juli werd López op de luchthaven van Madrid door de Spaanse politie verhoord vanwege zijn relatie met de arts. Daarop besloot Astana de klimmer te schorsen.

Niet veel later werd 28-jarige López weer in genade aangenomen door zijn team. In augustus verscheen de Colombiaan aan de start van de Ronde van Spanje, waarin hij als vierde eindigde.

Nu is Astana op "nieuwe elementen" in de zaak gestuit, waarmee de maat vol is. 'Superman' López, die deze bijnaam draagt omdat hij ooit een overvaller in de kraag vatte, is door zijn Kazachse team op staande voet ontslagen.

Zo komt er een einde aan de knipperlichtrelatie tussen Astana en López. De viervoudig ritwinnaar in een grote ronde reed van 2015 tot 2020 al voor de Kazachse formatie en stapte toen over naar Movistar, waar hij doodongelukkig was. Binnen een jaar keerde hij terug bij Astana, maar daar is hij nu dus niet meer welkom.

Het wielerpeloton geniet momenteel van een winterslaap. Op 17 januari staat met de Tour Down Under de eerstvolgende grote koers op het programma.

