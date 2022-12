Kleindochter van oud-premier Van Agt tekent bij wielerploeg Jumbo-Visma

Eva van Agt rijdt vanaf volgend seizoen voor de wielerploeg van Jumbo-Visma. De kleindochter van oud-premier Dries van Agt maakte dit voorjaar nog haar debuut in het profpeloton.

De sportloopbaan van Van Agt verloopt opmerkelijk. De 25-jarige Gelderse begon als hockeyster en speelde jarenlang voor NHMC Nijmegen, dat destijds op het hoogste niveau uitkwam. Voor haar sportbeurs vertrok ze vervolgens ruim vier jaar naar de Verenigde Staten, waar ze ook veel fietste.

Pas tijdens de coronapandemie, toen ze in Maastricht een masteropleiding ging volgen, begon Van Agt met wielrennen. Ze sloot zich aan bij een studentenwielervereniging en maakte indruk in studentenwedstrijden en virtuele wedstrijden op Zwift. In maart vorig jaar reed ze in de Ronde van Drenthe haar eerste profkoers.

Toen ze een maand later aan kop reed in de Volta Limburg Classic, verdiende ze een profcontract bij Le Col-Wahoo. "Stiekem had ik de droom om profwielrenster te worden, maar ik dacht dat dat niet haalbaar was", zegt Van Agt, die daarna ook nog de Tour de France voor vrouwen mocht rijden.

Eva van Agt tijdens het NK tijdrijden in Drenthe. Foto: ANP

Van Agt maakt selectie van Jumbo-Visma rond

Van Agt is "dankbaar" dat ze nu voor Jumbo-Visma uitkomt. Ze hoopt een rol van betekenis te kunnen gaan spelen in de heuvelklassiekers. "Een mooi resultaat rijden in Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race staat hoog op mijn wensenlijstje. Ik train altijd op die wegen, dus hoe mooi zou het zijn om mezelf daar te kunnen laten zien?"

Rutger Tijssen, sporttechnisch manager van het team, heeft vertrouwen in de ontwikkeling van Van Agt. "Eva viel dit jaar op in het peloton door haar attractieve manier van koersen", zegt Tijssen. "Ze is aanwezig, aanvallend en lijkt voor niemand bang."

Met de komst van Van Agt heeft Jumbo-Visma de ploeg voor volgend seizoen rond. Het team bestaat uit zestien rensters, van wie Marianne Vos de bekendste is. Ook oud-schaatsster Carlijn Achtereekte en regerend Nederlands kampioen Riejanne Markus maken deel uit van de ploeg.

