Terpstra neemt afscheid als profrenner met winst in zesdaagse Rotterdam

Niki Terpstra heeft zijn profcarrière zondag in stijl afgesloten. De Noord-Hollander won samen met Yoeri Havik de zesdaagse van Rotterdam.

De 38-jarige Terpstra en de zeven jaar jongere Havik gingen na de vijfde dag in Ahoy al aan de leiding. Het Nederlandse duo deelde de leiding wel met de Belgen Lindsay De Vilder en Jules Hesters.

Op de slotdag wonnen Terpstra en Havik de koppelkoers, waardoor ze ook de eindzege grepen. Zaterdag werd Terpstra al uitgezwaaid door het publiek in Ahoy.

Terpstra won de zesdaagse van Rotterdam voor de vijfde keer in zijn carrière. Eerder deed hij dat in 2013, 2014 en 2015 met de Belg Iljo Keisse en in 2019 met de Fransman Thomas Boudat.

Niki Terpstra werd zaterdag al uitgezwaaid door het publiek in Ahoy. Foto: ANP

'Ik werd er lichtelijk emotioneel van'

"Bizar, bijzonder", omschreef Terpstra zijn laatste rondjes als prof bij Ziggo Sport. "Ik realiseerde me dat het de laatste keer was dat het publiek uit zijn dak ging voor een sportprestatie van mij. Ik werd er wel lichtelijk emotioneel van. Ik ben ook trots op Yoeri. Het is mooi dat we het hebben kunnen afmaken."

In september maakte Terpstra bekend aan het eind van het jaar een punt achter zijn succesvolle loopbaan te zetten. Hij schreef in 2014 Parijs-Roubaix op zijn naam en won vier jaar later de Ronde van Vlaanderen. De zege in Vlaanderen was de laatste in zijn carrière. Daarna was hij vaak het slachtoffer van zware valpartijen.

Naast zijn overwinningen in de twee wielermonumenten was Terpstra de sterkste in onder meer de E3 Harelbeke (2018) en boekte hij eindzeges in de Eneco Tour (2016) en de Ronde van Qatar (2014 en 2015). Ook werd hij driemaal Nederlands kampioen op de weg (2010, 2012 en 2015).

Eerder

Aanbevolen artikelen