Veldrijdster Van Alphen maakt favorietenrol waar en is ook oppermachtig in Essen

Aniek van Alphen heeft een week na haar winst in de Superprestigecross van Boom opnieuw gezegevierd. De 23-jarige Nederlandse won in het Belgische Essen de vierde Exact Cross van het seizoen. Bij de mannen won de Belg Gerben Kuypers.

Van Alphen was oppermachtig in de grensplaats onder Roosendaal, mede omdat veel toprensters ervoor kozen om zondag de wereldbekercross van Dublin te rijden. Onder anderen Fem van Empel, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Carmen Alvarado lieten de wedstrijd in Essen schieten.

Ook bij de mannen was het deelnemersveld uitgedund. Wout van Aert en Tom Pidcock rijden zondag de wereldbeker in Dublin, terwijl Mathieu van der Poel met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck op trainingskamp is in Spanje. Ook de Belgen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout sloegen de race over.